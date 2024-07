PSB colocou Luísa Cela como vice para Evandro, mas nega "impor" nome

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 09-03-2024: Evento de filiação do PSB, no Hotel Marina Park, com participação do senador, Cid Gomes, o presidente do PSB Ceará, Eudoro Santana, e o presidente do PSB Brasil, Carlos Siqueira. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

O presidente do PSB Ceará, Eudoro Santana, afirmou nesta sexta-feira, 26, que o PSB “colocou” o nome da ex-secretária de Cultura do Ceará, Luísa Cela (PSB), como possível nome de vice para a chapa de Evandro Leitão (PT) à Prefeitura de Fortaleza.

O líder do PSB destaca, no entanto, que o partido não está “disputando” a posição com outras siglas, nem irá “impor” qualquer nome para a chapa. “Nunca procuramos disputar, nem impusemos o nome dela”, disse, em entrevista à Rádio O POVO/CBN.

“Sempre achamos que a vice é uma decisão do conjunto de partidos, e uma decisão fundamentalmente do próprio candidato. Nenhuma coligação vai escolher um vice que não seja do agrado do candidato. Para deixar claro: nós temos nome, estamos a disposição para conversar, mas isso não é imposição”, afirma Eudoro.

Apesar da linha “paz e amor”, o ex-deputado aproveita a deixa para rebater tese do presidente do PSD Fortaleza, deputado Luiz Gastão, de que a escolha da vice deveria levar em consideração “tamanho” dos partidos em Fortaleza. Atualmente, o PSD tem a segunda maior bancada da Câmara Municipal, com sete vereadores.

“Não estamos disputando, mas essa coisa de dizer ‘ah, o PSD é maior’, eu não sei, depende do resultado da eleição. O fato de trazer vereadores para o partido não tem significação, do ponto de vista inclusive histórico. Nós (do PSB) temos já 66 prefeitos, é um número bastante expressivo”, afirma Eudoro, que é pai do ministro Camilo Santana (Educação).