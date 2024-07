2024: Sarto parte com time todo no ataque

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 28-07-2024: Comitê de pré-candidatura de José Sarto. (Foto: Fernanda Barros / O Povo)

N a estratégia política tradicional, o mais comum é que o "time" que já está no cargo atue, pelo menos nos primeiros momentos da disputa, na linha defensiva, deixando os primeiros ataques para desafiantes. A tese era quase um dogma para Cid Gomes (PSB), que frequentemente externava para aliados e imprensa a estratégia de "deixar a oposição fazer os primeiros movimentos". Cenário bem diferente do que foi visto ontem, quando o PDT confirmou reprise da chapa José Sarto (PDT) e Élcio Batista (PSDB) para a Prefeitura de Fortaleza. Durante todo o evento, não foram poucos os ataques e provocações para Capitão Wagner (União), André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT), em falas partindo tanto dos pré-candidatos quanto dos aliados do prefeito.

"Covarde"

Discursos, aliás, que já antecipam muito da estratégia do PDT na disputa. Contra Evandro, Sarto resgata episódio de 2018, quando o petista (à época líder do governo na Alece) não assinou CPI para investigar facções criminosas.

"Motins"

Já Wagner é chamado por Sarto de "capitão dos motins", estratégia já utilizada (e bem sucedida) contra ele em 2020. Para André Fernandes sobra a pecha de "filhote de Bolsonaro", não que isso incomode muito Fernandes.

E a gestão?

Para adversários de Sarto, a postura agressiva ficou maior que a própria defesa da gestão, o que não passaria muitas razões para o eleitor votar novamente no prefeito. "Não tem o que mostrar", resume De Assis Diniz (PT).

Parceria

O governador Elmano de Freitas (PT) comanda hoje 2ª reunião do Comitê Estratégico de Segurança Integrada do Ceará (Coesi), em ato que deve assinar parceria entre o Estado e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Incógnita

Uma dúvida, no entanto, continua no ar: Quando o Estado deverá indicar o novo cientista chefe de segurança pública do Estado? Posição está vaga desde fevereiro de 2023. Será indicado por cearenses ou por FBSP?

Alô, prefeito

Cruzamento da Via Expressa com a Dom Luís (naquela altura com o nome Farias Brito) virou um ponto de descarte irregular de lixo dos mais feios. Curiosamente, com muitos rótulos de uma famosa hamburgueria da cidade.

Carmelo Neto participou de convenção que lançou Edilson das Casas (União) para prefeito de Pacajus Crédito: Ascom Carmelo Neto / Divulgação

"PL, União e Novo unidos"

Presidente do PL-CE, Carmelo Neto (foto) participou neste sábado de convenção que lançou Edilson das Casas (União) para prefeito de Pacajus. Na ocasião, destacou aliança PL/União/Novo no município, e afirmou que ela ocorrerá no 2º turno de Fortaleza.

Direita

"Essa união entre esses três partidos, União Brasil, Novo e PL, não tenho dúvida de que irá se repetir no segundo turno da eleição da nossa Capital", disse, em evento que contou com participação de Capitão Wagner.

Sem PDT

Na ocasião, o deputado estadual também rebateu críticas que recebeu após ter subido em palanques ao lado de Ciro Gomes (PDT) no Cariri. "Os fofoqueiros de plantão começaram a espalhar um monte de coisa", disse.

HORIZONTAIS

Clientes diários do Metrofor reclamam da situação da manutenção dos trens em circulação pela empresa. /// Segundo eles, qualidade do serviço decaiu muito nos últimos meses. /// Diversas imagens e vídeos mostrando condições precárias de alguns vagões foram inclusive encaminhadas à coluna.