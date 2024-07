Brizzi: Sarto agora vive de "mugango na internet" e "forçar personagem"

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 29.07.24 - Debates da Radio O POVO CBN com participações de Adail Jr (PDT) e Júlio Brizzi (PT) (FCO FONTENELE / O POVO)

Ex-aliado do prefeito José Sarto (PDT), o vereador Júlio Brizzi (PT) criticou nesta segunda-feira, 29, postura “agressiva” do pedetista em convenção do último domingo, 28, que confirmou sua candidatura à reeleição. Durante o evento, Sarto e aliados fizeram diversas críticas inclusive a Evandro Leitão (PT), nome do PT na disputa.

“Isso mostra muito, a postura dele fala por si só. É uma gestão com 50% de rejeição, e a imagem do Sarto é pior que a própria avaliação da gestão. Isso a população sente na cidade, onde você chegar, do rico ao pobre, vai ouvir essa avaliação”, diz.

“Então ele tá preocupado com isso, e vive agora fazendo mugango na internet, botando roupa, sendo quem ele não é. Criando um personagem de última hora para tentar amenizar a rejeição, tentar de alguma forma se comunicar com as pessoas”, diz, em referência a estratégia “zoeira” e mais despojada adotada recentemente por Sarto nas redes sociais.

No domingo, por exemplo, Sarto chegou à convenção usando óculos do modelo Juliet, frequentemente usado em memes. “É uma apelação marqueteira, infelizmente, porque acho que a postura de prefeito não deveria ser essa. Não que ele não possa ser desse jeito. Se ele fosse desse jeito, tá tudo certo, mas é um personagem forçado”, diz Brizzi.

“Ele deveria utilizar esses momentos (como o da convenção) para falar das obras, do que ele pretende fazer, falar de valores, do que ele pensa para a cidade de Fortaleza, o que ele representa para a cidade. Essa disputa baixa de ficar acusando os outros, de ficar batendo em todo mundo, francamente. A postura tem que ser outra”, conclui.