Carmelo diz que PL, União e Novo estarão juntos no 2º turno de Fortaleza

Foto: Ascom Carmelo Neto / Divulgação Carmelo Neto participou de convenção que lançou Edilson das Casas (União) para prefeito de Pacajus

O deputado estadual Carmelo Neto (PL), presidente do PL Ceará, afirmou que não tem dúvida de que a união PL, União Brasil e Novo se repetiria no segundo turno da eleição em Fortaleza.

A fala foi feita durante convenção que oficializou Edilson das Casas (UB) como candidato a prefeito de Pacajus. Edilson terá o PL na vice e o Novo completando sua coligação. Na ocasião, estiveram presentes também Capitão Wagner (UB) e Afonso Rocha, presidente do Novo Ceará.

“Eu quero dizer um negócio para vocês, o meu partido tem um candidato à Prefeitura de Fortaleza, o deputado André Fernandes. Mas essa união de três partidos: União Brasil, Novo e PL em Pacajus, não tenho dúvidas de que se repetirá no segundo turno da eleição da nossa capital”, afirmou Carmelo.

“Eu digo aqui olhando nos olhos do Capitão (Wagner), nos olhos do Afonso, presidente do Novo, e eu como representante do PL. Isso aqui não é por um projeto pessoal, não é por um projeto de poder, é por isso que estamos juntos em Pacajus e no segundo turno de Fortaleza também vamos dar esse recado para libertar todo o Estado do Ceará”, encerrou o deputado estadual.

Direita dividida no primeiro turno em Fortaleza

Apesar de uma união iminente no segundo turno, as candidaturas da direita começam a eleição fragmentada. O PL tem André Fernandes, que oficializa candidatura na sexta-feira, 2, no Café Viriato.

Já o União Brasil tem Capitão Wagner, que oficializa a candidatura na manhã de sábado, 3, no colégio Tiradentes. O Novo, por sua vez, tem o senador Eduardo Girão como postulante, ele oficializa sua candidatura também no sábado, no hotel Mareiro.

É a primeira vez em que Wagner terá candidatos competitivos no seu campo. Em 2020, Heitor Freire, então bolsonarista ferrenho, lançou candidatura pelo PSL, mas obteve apenas 21.210 votos.

Com as sinalizações recentes, quem chegar ao segundo turno terá, automaticamente, o apoio dos outros dois partidos e candidatos. Por enquanto, quem aparece à frente é Wagner.

Na pesquisa Datafolha encomendada pelo O POVO, o candidato do União Brasil aparecia com 32% das intenções de voto, André com 14% e Girão com 7%. Somados, os candidatos têm 53% das intenções de voto.

Por Yuri Gomes - Especial para O POVO