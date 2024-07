PL fará convenção "modesta" para Fernandes; evento maior ficará para início da campanha

Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados O deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes (PL)

A convenção que oficializa a candidatura de André Fernandes (PL) a prefeito de Fortaleza será modesta. O evento está marcado para sexta-feira, 2, às 18 horas no Café Viriato, no bairro Dionísio Torres. No entanto, um grande ato de lançamento deve acontecer no início da campanha, no dia 16 de agosto.

O pré-candidato alegou preocupações jurídicas e citou o fato de ser o único nome na disputa multado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE). O deputado federal teve que retirar de seu perfil no Instagram vídeos do ato de lançamento da pré-candidatura, que contou com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Mesmo todos pré-candidatos tendo lançado suas pré-candidaturas, fui o único multado pelo TRE e obrigado a remover as imagens do evento no Paulo Sarasate, com mais de 10 mil pessoas, do ar”, destacou André.

André Fernandes salientou não querer mais problemas com a justiça eleitoral e, por não controlar o fluxo de pessoas que apoiam sua candidatura, preferiu realizar um evento fechado. "Um dos motivos da nossa punição, de acordo com o TRE, é porque tinha uma multidão usando verde e amarelo", ressalta.

A decisão foi tomada em conversa com o jurídico da campanha e os 44 pré-candidatos a vereador. Apesar da modesta convenção, André promete “parar Fortaleza” no dia 16, “soltaremos esse grito que está preso na garganta”.

Por Yuri Gomes - Especial para O POVO