PT confirma Gabriella Aguiar como candidata a vice de Evandro Leitão

Evandro Leitão e Gabriella Aguiar

A base de partidos comandada pelo PT no Ceará decidiu lançar a deputada estadual Gabriella Aguiar (PSD) como candidata a vice-prefeita na chapa de Evandro Leitão (PT) pela Prefeitura de Fortaleza. Definição foi fechada durante café da manhã entre os dois pré-candidatos nesta segunda-feira, 29.

"Com muita alegria, anuncio Gabriella Aguiar, deputada estadual e médica geriatra, como nossa pré-candidata a vice-prefeita. Gabriella é uma jovem com muito talento. Médica competente, tem feito um grande trabalho no seu mandato de deputada, na defesa de pautas importantes, principalmente das mulheres e dos idosos", diz comunicado de Evandro.

"Gabriella se soma a esse grupo, de tantos e tantas, que sonham com uma Fortaleza mais justa e desenvolvida. Nossa convenção acontece no próximo sábado, 9h, no CFO, juntos com Lula, Camilo, Elmano e o povo, por que Fortaleza pode muito mais", continua.

Deputada estadual pelo primeiro mandato, Gabriella é filha do ex-deputado Domingos Filho, líder maior do PSD no Ceará, e de Patrícia Aguiar (PSD), prefeita de Tauá. Ela chega á posição após disputa interna entre PSD e PSB pela indicação, com nomes como a ex-secretária Luísa Cela (PSB) no páreo.

