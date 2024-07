Viúva de Adauto Bezerra ganha força para vice de Eduardo Girão

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 27-03-2024: Senador Eduardo Girão em entrevista para a rádio O Povo CBN. (Foto: Samuel Setubal)

Silvana Bezerra de Menezes, viúva do ex-governador Adauto Bezerra, ganhou força nos últimos dias para se tornar a vice na chapa do senador Eduardo Girão (Novo) à Prefeitura de Fortaleza.

Apesar de nos bastidores o nome de Silvana já ser apontado como favorito, o senador prega cautela e destaca que o martelo ainda não foi batido. À coluna, Girão afirma que terá uma última conversa com os três cotados.

Além de Silvana, estão no páreo Olga Freire, do Instituto Peter Pan, e o executivo Geraldo Luciano. O nome de Silvana, no entanto, é destacado pelo senador, “o nome dela é uma grande opção”.

Silvana Bezerra de Menezes é dentista, empresária e viúva do ex-governador do Ceará, Adauto Bezerra. A decisão deve ser anunciada hoje, às 15 horas, informa o senador Girão.

Girão intensifica pré-campanha

Nos últimos dias o senador cearense tem intensificado a pré-campanha. No domingo, 28, visitou a tradicional feira da Parangaba e cumprimentou populares. Na segunda-feira, 29, participou de um evento sobre segurança pública promovido pelo seu partido.