Frei Betto fará palestra de 50 anos da morte de Frei Tito de Alencar na UFC

Foto: Marcos Alves / Divulgação Frei Betto é autor de várias das obras mais contundentes contra violações de Direitos Humanos promovidas pela Ditadura Militar

O auditório da Reitoria da Universidade Federal do Ceará (UFC) recebe nesta sexta-feira, 2, às 16h, o frade dominicano e escritor Carlos Alberto Libânio Christo, o frei Betto. Ele irá ministrar a palestra “Memória, Verdade e Direitos Humanos – 50 anos do Martírio de Frei Tito de Alencar”. Evento é aberto ao público.

A palestra de Frei Betto integra a programação do Agosto da Memória e Verdade organizado pela Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará (SEDIH). Referência em ativismo de Direitos Humanos no Brasil, Frei Betto atuou como assessor especial do primeiro governo Lula e foi coordenador de mobilização do programa Fome Zero.

Preso duas vezes durante a Ditadura Militar, ele é autor de vários dos trabalhos mais contundentes de denúncia do aparato de repressão do regime militar. Entre eles, estão obras como "Batismo de Sangue", premiada com o Jabuti de 1983 e que conta a história de frades dominicanos – incluindo Frei Tito – que atuaram na resistência à Ditadura.

Natural de Fortaleza, Frei Tito foi um dos casos mais emblemáticos investigados nos anos 2000 pela Comissão da Verdade. Crítico de violações de Direitos Humanos promovidas pelos militares, foi perseguido e torturado por agentes do regime. Na prisão, escreveu relatos que se tornaram símbolos da luta contra o estado de exceção da época.