Legislativo de volta em clima eleitoral

Duas principais Casas Legislativas do Ceará, a Assembleia Legislativa e a Câmara Municipal de Fortaleza retomam hoje suas atividades, em retorno que ocorre no mesmo momento em que partidos oficializam candidatos para as eleições deste ano. Na Assembleia, pelo menos dez deputados devem participar de disputas municipais, incluindo o presidente da Casa, Evandro Leitão (PT), pré-candidato em Fortaleza. Com a alta "adesão" de parlamentares, a Casa deve operar até outubro em regime reduzido, com apenas uma sessão semanal. Na Câmara, por outro lado, a expectativa é que o expediente siga normalmente, ainda que 40 dos 43 vereadores de Fortaleza busquem hoje a reeleição. Existe a expectativa que o prefeito José Sarto (PDT) participe da sessão.

Protesto

Entre vereadores da oposição, há a expectativa também de que o retorno dos trabalhos seja acompanhado por uma manifestação contra o prefeito por conta de cortes de vagas em creches ligadas à vereadora Tia Francisca (PSD).

Retomada

Até a noite de ontem, no entanto, não havia confirmação da participação do prefeito na sessão. No início do ano, retorno dos trabalhos na Casa acabou tendo tumulto após protestos de Enfermeira Ana Paula (PSB).

Frente ampla

O prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União), divulgou ontem chamada pública da convenção que irá lançar sua candidatura à reeleição. Evento ocorre neste domingo, 4, às 8h44, na Arena Carlão da Pajuçara.

Amplíssima

O mais curioso, no entanto, é o "time" divulgado na publicidade do evento. Na imagem da campanha do União, aparecem tanto os petistas Camilo Santana e Elmano de Freitas, quanto Capitão Wagner.

Frei Tito

O auditório da Reitoria da Universidade Federal do Ceará (UFC) recebe hoje, às 16h, o frade e escritor Carlos Alberto Libânio Christo, o frei Betto. Ele irá ministrar a palestra sobre os 50 anos da morte de Frei Tito de Alencar.

Reitoria

Evento é aberto e integra a programação do Agosto da Memória e Verdade organizado pela Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará. Frei Betto é autor de várias das mais obras mais contundentes contra abusos da Ditadura.

Gabriella Aguiar e a Capital

Vice na chapa de Evandro Leitão (PT), a deputada Gabriella Aguiar (PSD) minimizou ontem sua pouca ligação política com Fortaleza. Médica, ela destaca ter trajetória profissional em Fortaleza, inclusive em hospitais e postos de saúde da Capital.

Histórico

"Eu trabalhava na assistência, no dia a dia, no atendimento às pessoas. Eu tenho vários colegas, vários profissionais de saúde que me conhecem e sabem da minha seriedade", disse, em entrevista à Rádio O POVO/CBN.

Fortal-Tauá

Filha de Domingos Filho (PSD), Gabriella integra família de forte tradição política em Tauá, na Região dos Inhamuns. Em 2022, ela recebeu 15,1 mil no município. Já na Capital, obteve 8,2 mil votos.

Horizontais_

O Museu da Imagem e do Som (MIS) do Ceará recebe em agosto e setembro a 6ª edição do Cine Miau - Mostra Internacional Infantil de Audiovisual. /// A abertura ocorre em 10 de agosto, às 18h, e tem como destaque o curta "Eu sou salabim - Manu", vencedor do Festival comKids 2023. Programação em cinemiau.com.br.