Vice de Evandro minimiza pouca atuação política na Capital: "Trabalhei em vários postos"

Foto: José Leomar/Alece A deputada estadual Gabriella Aguiar (PSD)

Escolhida para ser vice na chapa encabeçada por Evandro Leitão (PT), Gabriella Aguiar minimizou a pouca atuação política em Fortaleza durante entrevista à rádio O POVO/CBN nesta quarta-feira, 31.

Gabriella destacou que teve quase 10 mil votos em Fortaleza na eleição de 2022, a primeira que disputou. A parlamentar salientou seu histórico em hospitais e postos de saúde de Fortaleza.

“Eu conheço desde a Parangaba, o Frotinha foi meu primeiro estágio, fazia estágio voluntário aos domingos quando era estudante. Trabalhei no HGF, no hospital Waldemar Alcântara, em vários da rede estadual, nos Gonzaguinhas e rodei em vários postos de saúde de Fortaleza”, ressaltou Gabriella.

“Eu trabalhava na assistência, no dia a dia, no atendimento às pessoas. Eu tenho vários colegas, vários profissionais de saúde que me conhecem e sabem da seriedade e da minha vontade de servir”, completou.

Gabriella foi a nona deputada estadual mais votada do Estado, 8.277 dos seus 83.128 votos vieram de Fortaleza. Médica geriatra formada há mais de 10 anos, a parlamentar tem mestrado em Ciências Médico-Cirúrgicas na Universidade Federal do Ceará (UFC).

Apesar de não ter carreira política em Fortaleza, a deputada de 34 anos é natural de Fortaleza e estudou e trabalhou durante muitos anos na Capital.

Por Yuri Gomes - Especial para O POVO