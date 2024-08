Assembleia terá sessões somente às terças-feiras durante a campanha

Foto: Vítor Magalhães Evandro Leitão preside retorno da Assembleia Legislativa do Ceará

Com mais da metade dos 46 deputados estaduais do Ceará envolvidos em eleições municipais deste ano, a Assembleia Legislativa definiu nesta quinta-feira, 1º, pela redução de expediente a partir de 16 de agosto, início do período de campanha eleitoral.

A partir desta data, será realizada uma única sessão plenária ordinária por semana, sempre às terças-feiras. Já reunião de comissões do Legislativo deverão ocorrer também em um único dia da semana, sempre pelas terças-feiras, no turno da tarde.

A questão foi decidida em reunião do Colégio de Líderes da Casa nesta quinta. “Nós Temos mais de dez candidatos diretamente na eleição, e de 10 a 15 outros com parentes disputando, irmãos, pais, etc. Então, praticamente metade da Alece está, direta ou indiretamente, candidata”, justifica o deputado Romeu Aldigueri (PDT).

“Isso demanda uma presença mais robusta desses parlamentares, no período eleitoral, no Interior do Estado”, destaca Aldigueri, que é irmão do atual prefeito de Granja, Aníbal Filho (PT), candidato à reeleição.