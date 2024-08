Sarto volta a provocar adversários e a chamar Evandro de "covarde"

Foto: Guilherme Gonsalves Sarto discursa na volta da Câmara Municipal de Fortaleza

O prefeito José Sarto (PDT) participou nesta quinta-feira, 1º, da sessão de retorno do recesso legislativo na Câmara Municipal de Fortaleza. Em entrevista após o seu discurso no plenário, o pedetista voltou a provocar adversários na eleição deste ano, mas sinalizou que críticas viriam no sentido de “resposta” aos outros pré-candidatos na disputa.

“Esses candidatos sentam o pau em mim nas redes sociais, aí na hora que dou uma pancadinha…”, brinca. “Aliás, não falei nenhuma mentira, o candidato da covardia está aí sem apresentar o vídeo em que atesta a sua covardia, em que disse estar com medo de assinar uma CPI. Já o outro é o candidato dos motins, quem não sabe disso?”, diz.

As falas de Sarto são direcionadas, respectivamente, a Evandro Leitão (PT) e Capitão Wagner (União). No primeiro caso, o pedetista se refere a episódio de 2018 onde Evandro, à época líder do governo Camilo Santana (PT) na Alece, se recusou a assinar pedido da CPI do Narcotráfico alegando a segurança de sua família. Já o segundo atribui a Wagner a coordenação de motins da Polícia Militar do Ceará ocorridos em 2012 e 2020.

Sobre suas respectivas citações, Evandro acusa o prefeito de “distorcer” fatos sobre o episódio, alegando não ter apoiado a CPI pois ela seria “eleitoreira” e com interesse apenas em gerar “palanque” para as eleições daquele ano. Já Capitão Wagner nega liderança no movimento de policiais militares de 2020. Sarto também fez menção ao pré-candidato do PL, deputado André Fernandes, a quem o pedetista chama de “excêntrico” e “heterodoxo”.

Protesto contra fechamento de creches

Sessão de retomada dos trabalhos legislativos ficou marcada pela realização de um protesto de populares contra o fechamento de creches na periferia de Fortaleza. Segundo vereadores da oposição, a Prefeitura teria rompido convênios com creches ligadas à vereadora Tia Francisca (PSD), que recentemente deixou a base do prefeito.

Em seu discurso, Sarto reforçou dados positivos da gestão, como a melhora da educação da Capital em rankings do setor. “Saímos, em pouco mais de doze anos, da penúltima colocação do Estado para a primeira do Brasil”, diz. O prefeito também voltou a prometer expansão da Guarda Municipal de Fortaleza, afirmando que planeja transformar a corporação no segundo maior efetivo do País. (com informações do repórter Yuri Gomes)