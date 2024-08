Izolda escolhe "petista raiz" como candidato a vice em Sobral

Foto: Reprodução/Instagram Izolda Cela Izolda anunciou o presidente do PT de Sobral como seu vice na disputa pelo município

Pré-candidata à Prefeitura de Sobral, a ex-governadora Izolda Cela (PSB) confirmou nesta sexta-feira, 2, o professor Paulo Flor (PT) como candidato a vice em sua chapa na disputa. O anúncio foi feito agora há pouco nas redes da ex-governadora.

Paulo Flor é quadro histórico do PT em Sobral, militando na sigla desde o movimento estudantil e tendo já exercido tanto a presidência local do partido como atuado em cargos de peso das gestões petistas no município. “Paulo é do Partido do Presidente Lula, do Governador Elmano e do Ministro Camilo, parceiros importantes do nosso Projeto”, destacou Izolda nas redes.

“Aliados de primeira hora, o PT esteve conosco desde o início, e ajudou a construir o que Sobral é hoje, juntamente com os outros partidos que integraram esta Aliança. Nascido na Rua do Meio, no Alto do Cristo, Paulo tem uma história digna de superação e de valorização das suas raízes. Uma vida reta, inteiramente dedicada ao serviço público em nossa cidade”, afirma ainda.

Na publicação, Izolda também reforçou valores de sua candidatura, que será confirmada em convenção nesta sexta-feira, 2. “Aqui começamos um projeto coletivo sonhador e responsável: fazer da nossa cidade um lugar especial, onde as políticas públicas fossem voltadas para servir à população, garantindo direitos e uma vida digna aos sobralenses”, diz.

“Fizemos bastante, mas ainda temos muitos desafios. Sobral pode e deve ser uma cidade cada vez melhor na Educação, na Saúde, na Segurança e no estímulo à geração de oportunidades para os sobralenses”, continua. Izolda será candidata com apoio do atual prefeito, Ivo Gomes (PDT), e deve disputar diretamente com o deputado Oscar Rodrigues (União).