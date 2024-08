Luisa Cela retorna à Secult após ser preterida em escolha para vice de Evandro

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL 15-03-2024: Museu do Bode Ioiô, nas fotos: Luisa Cela-Secretaria da Cultura. (Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo)

Após ser preterida na disputa pela vaga de vice na chapa encabeçada por Evandro Leitão (PT) à Prefeitura de Fortaleza, Luisa Cela retornou à Secretaria de Cultura do Estado (Secult). O nome de Luisa foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) dessa quinta-feira, 1°.

Cela havia se filiado ao PSB e mudado o domicílio eleitoral para Fortaleza em abril. No fim de maio ela foi desincompatibilizada para ficar à disposição do PSB caso o partido ocupasse a vaga de vice na chapa petista. No entanto, na última segunda-feira, 29, Gabriella Aguiar (PSD) foi escolhida como vice de Evandro.

A secretária já havia revelado um acordo com o governador Elmano de Freitas (PT) para retornar à Secult caso seu nome não fosse consolidado na chapa. A definição que faltava era se ela voltaria de imediato ou se participaria ativamente da campanha de Evandro.

No lugar de Luisa Cela, Gecíola Fonseca Torres, na época Secretária Executiva de Planejamento e Gestão Interna, havia assumido a titularidade da Secult. Com o retorno de Cela, Gecíola volta ao seu antigo cargo.

Retorno após três meses

Luisa retorna à Secult apenas três meses após se desincompatibilizar. Defendida pelo PSB na chapa, ela saiu da Secretaria afirmando estar “feliz e satisfeita” com o trabalho realizado. Destacando ter cumprido os “desafios iniciais” de sua gestão que era dar continuidade às políticas públicas para a Cultura no Ceará.

Cela tem vasta experiência na Secretaria, entre 2019 e 2022 foi Secretária Executiva da Cultura nos governos Camilo Santana (PT) e Izolda Cela (PSB). Em 2023 ela assumiu o comando da pasta com a chegada de Elmano de Freitas ao executivo estadual.

Por Yuri Gomes - Especial para O POVO