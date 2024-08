Lula chora em evento em Fortaleza ao falar de estudos: "Fui o primeiro filho a ter um diploma"

Foto: Reprodução/TV Brasil Lula chorou ao falar da relação entre a própria história e o acesso à educação

O presidente Lula (PT) se emocionou com o público durante evento nesta sexta-feira, 2, que anunciou expansão do Pé-de-Meia, realizado no Centro de Eventos do Ceará. O momento de maior emoção ocorreu quando Lula falou da relação entre sua própria história e o acesso que teve à educação, objetivo prioritário do programa do Governo Federal.

“Eu sou o primeiro filho, de oito irmãos, a ter um diploma primário, sou o primeiro filho da Dona Lindu a ter um diploma técnico. Eu sou o primeiro a ter uma televisão, uma geladeira, um carro”, disse, tendo que parar para conter as lágrimas.

“Teve um tempo que eu tinha vergonha de me emocionar e de chorar. Hoje eu acho feliz do País que tem um presidente capaz de chorar de emoção diante do seu povo. Por conta de um curso técnico, eu fui o filho da Dona Lindu que galgou algumas coisas que os outros não conseguiram galgar. Eu fui o primeiro inclusive a ter uma casa”, disse.

Anunciada nesta sexta-feira, a expansão do Pé-de-Meia deve incluir mais um milhão de alunos no programa, que busca incentivar a permanência e conclusão dos estudos por estudantes de baixa renda. O programa prevê inclusive pagamentos por matrícula, frequência escolar e conclusão de cada ano letivo.