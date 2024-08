Nelson Martins assume Articulação Política após retorno de Augusta ao Senado

Foto: Mauri Melo Nelson Martins assume Secretaria de Articulação Política

Nelson Martins assume interinamente a Secretaria de Articulação Política do Governo do Estado, nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) nessa quinta-feira, 1°. Martins vai acumular a função de secretário da Articulação Política e de Assessor Especial de Chefia de Gabinete da Casa Civil.

A nomeação acontece após retorno de Augusta Brito (PT) ao senado após licença de 120 dias. Augusta é segunda suplente de Camilo Santana e se ausentou da Casa em abril, assumindo em seu lugar Janaina Farias (PT).

Após desincompatibilização de Waldemir Catanho para ser candidato à Prefeitura de Caucaia, Augusta assumiu a pasta com o governador Elmano de Freitas (PT) afirmando que ela era a “pessoa mais certa” para a função.

Na quarta-feira, 31, o governador expressou o desejo de que Augusta retornasse à Secretaria o “mais brevemente”.

“O meu pedido é que ela possa ficar o mais breve tempo possível no Senado, até porque ela participou de muitos processos de negociação, de articulação política, inclusive para as eleições”, afirmou o governador a repórter Ludmyla Barros, do O POVO.

Volta, no entanto, é pouco provável a curto prazo. O titular, Camilo Santana (PT), é ministro da Educação, a segunda suplente, Janaina Farias (PT), estará empenhada em sua campanha à Prefeitura de Crateús e, caso eleita, não passaria muito tempo no Senado em caso de assumir novamente a posição.

Martins é ex-deputado e cotado ao TCE

Nelson Martins é ex-deputado estadual e é um dos cotados para assumir a vaga aberta de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Martins estava atuando na Assessoria Especial de Chefia de Gabinete da Casa Civil.



Martins já foi vereador de Fortaleza entre 1997 e 2002. Foi eleito duas vezes deputado estadual e esteve na Assembleia Legislativa do Ceará entre 2003 e 2010.

Além de já ter passado pela pasta, Nelson também foi secretário de Desenvolvimento Agrário, secretário de Estado Chefe da Controladoria e Ouvidoria Geral e secretário de Estado das Relações Institucionais.

Por Yuri Gomes - Especial para O POVO