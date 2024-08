Adail Júnior não segue PDT em Caucaia e apoia Catanho

Foto: WhatsApp O POVO Adail vai na contramão do PDT em Caucaia e apoia Catanho

Adail Júnior (PDT), vereador de Fortaleza e um dos mais ferrenhos aliados do prefeito Sarto, decidiu não seguir a posição do seu partido em Caucaia, município vizinho da Capital cearense. O vereador esteve presente na convenção que oficializou Waldemir Catanho (PT) à Prefeitura de Caucaia nesse domingo, 4.

Em Caucaia, o PDT se juntou a um bloco de oposição encabeçado pela deputada estadual Emília Pessoa (PSDB). O grupo aglutinou outros dois pré-candidatos em torno de Emília, Zé Geraldo (PDT) e Deuzinho Filho (União Brasil). Além dos três partidos, a candidatura de Emília também conta com o Cidadania e o Progressistas, que indicou Célia Oliveira para a vice.

Apesar de não ter atuação direta em Caucaia, Adail é um dos vereadores mais votados em bairros vizinhos da cidade, como Antônio Bezerra, Quintino Cunha e Genibaú. O apoio não foi surpresa, em diversos momentos Adail deixou claro, seja na tribuna da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) ou em redes sociais, que estaria com Catanho.

Inicialmente a torcida de Adail era para que a ex-prefeita de Fortaleza e deputada federal Luizianne Lins fosse a candidata em Caucaia, mas quando anunciado o nome de Catanho o vereador não titubeou ao divulgar apoio.

“Eu estava sonhando que fosse a ‘Loira’ para contemplar todos os meus sonhos: apoiar Sarto em Fortaleza e seria um sonho meu apoiar Luizianne, mas por que não Catanho?”, afirmou Adail ao O POVO em maio, durante sessão que homenageava Catanho na CMFor.

Nas redes sociais Adail reafirmou o apoio a Catanho. “Sempre meu retrovisor foi maior que o meu parabrisa, eu analiso mais o meu passado nas minhas decisões do que propriamente meu futuro”, afirmou fazendo referência ao histórico de amizade com Catanho.

“Desde de pequenininho eu sou Catanho, nosso prefeito de Caucaia, se Deus quiser. Quem conviveu com Catanho no governo da Luizianne, não tem homem mais comprometido com a palavra. Deixar bem claro aqui, nosso candidato de Caucaia é Waldemir Catanho”, destacou Adail em seu perfil no Instagram.



Por Yuri Gomes - Especial para O POVO