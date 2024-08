Após tentativa de fuga na CPPL 2, Elmano deixa evento sem falar com a imprensa

Foto: Matheus Souza FORTALEZA, CE, BRASIL, 31-07-2024 - Inauguração da Vila Social na Messejana com a presença do Governador Elmano de Freitas e secretários estaduais (foto: Matheus Souza/Especial para O povo)

O governador Elmano de Freitas (PT) participou nesta segunda-feira, 5, de evento de inauguração da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral José Bezerra de Menezes, em Fortaleza. Após circular entre populares e discursar no evento, no entanto, o governador deixou o local sem falar com a imprensa.

Esta foi a primeira aparição pública do governador na Capital após tentativa de fuga de presos ser registrada na Unidade Prisional Professor Clodoaldo Pinto (CPPL 2), em Itaitinga. A justificativa oficial da assessoria de imprensa da gestão para a falta de entrevista foi de que Elmano estava com problemas de voz, apresentando rouquidão.

Após discurso de Elmano no evento, duas jornalistas do O POVO tentaram abordar o governador sobre a tentativa de fuga, mas foram impedidas de questionarem o petista por sua equipe. Uma delas chegou inclusive a ser impedida fisicamente por uma assessora, que puxou a repórter e se colocou entre a jornalista e Elmano.

As repórteres chegaram inclusive a presenciar equipes do Abolição "orientando" seguranças do petista sobre a presença delas no evento. A situação de intimidação ocorre em momento em que ainda pairam diversas dúvidas sobre detalhes do episódio envolvendo a possível fuga de 22 detentos da CPPL 2 de Itaitinga.

No último sábado, circularam informações sobre uma possível fuga de presos na unidade. Na madrugada do domingo, 4, no entanto, o secretário Mauro Albuquerque (Administração Penitenciária) gravou vídeo afirmando que nenhum preso conseguiu fugir da unidade. Segundo ele, 22 internos participaram da reação, mas voltaram ao presídio.

De lá para cá, no entanto, o Governo do Estado não apresentou mais detalhes ou informações oficiais sobre o caso. Na manhã desta segunda-feira, 5, o senador Eduardo Girão (Novo) protocolou requerimento na Comissão de Segurança Pública do Senado cobrando diligência externa da Casa sobre o caso.