Augusta confirma "pré-conversa" para voltar ao Governo até eleições

De volta ao Senado na semana passada, a senadora Augusta Brito (PT) confirmou neste sábado, 3, ter uma “pré-conversa” com o governador Elmano de Freitas (PT) para voltar à Secretaria de Articulação Política do Estado até o fim das eleições deste ano.

“Para que essas articulações continuassem, não perdesse aí o que a gente já tem de histórico, das construções que foram feitas”, disse a senadora, que é primeira suplente de Camilo Santana (PT), licenciado desde 2023 para assumir o Ministério da Educação.

Apesar do entendimento com Elmano, a senadora destaca que a questão ainda depende de conversas com a bancada do PT no Congresso. Neste sentido, pesa o fato de que Augusta preside hoje a Comissão de Combate à Violência Contra a Mulher do Senado, posição que poderia ser perdida caso ela renove licença para voltar ao Estado.

“Eu presido uma comissão, então se eu tiver que me afastar pode ser que o PT perca essa presidência, e a gente não quer perder espaço no Senado”, diz. Apesar disso, ela destaca que não possui “preferência pessoal” e que seguirá o que for definido por seu grupo político.

“Não tenho desejo próprio, tenho o desejo do projeto. O que for melhor para o projeto e para o Governo, estou totalmente disponível e à disposição”, afirma. “Vou continuar ajudando, independente de onde estiver, o Governo do Estado, ou no Senado ou voltando, vou estar sempre alinhada com o governador, com nosso ministro Camilo”, afirma.

Durante sua permanência na Secretaria de Articulação Política, assumiu vaga no Senado a suplente Janaína Farias (PT). No último fim de semana, a petista foi confirmada como candidata do partido à Prefeitura de Crateús, no Sertão dos Inhamuns.