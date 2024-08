PT amplia "revezamento" de vagas na Alece

Foto: Reprodução/Instagram/@pedrolobopt Pedro Lobo (e), preterido na disputa pela Prefeitura do Crato, ao lado de André Barreto

E xercendo mandato de deputado estadual desde o início da atual legislatura, o suplente Nizo Costa (PT) deixou ontem a composição efetiva da Alece. Ele ocupava vaga do deputado Moisés Braz (PT), licenciado desde 2023 para ocupar a Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Ceará. Com isso, assumiu vaga na Casa o 6º suplente da federação PT-PCdoB-PV, Pedro Lobo (PT). Internamente, a posse é vista como "prêmio de consolação" a Lobo, que foi preterido pelo PT na chapa do partido no Crato. Originalmente, a ideia de petistas era de lançar "chapa pura" no município, com o atual vice-prefeito André Barreto (PT) na cabeça e Pedro Lobo na vice. O agora deputado, no entanto, perdeu o espaço para Dr. Leitão (PSB), indicado por Cid Gomes (PSB).

Bastão

Vale lembrar que o PT já faz outro "revezamento" de licenças desde 2023, de olho em manter Guilherme Sampaio (PT) no exercício do mandato. Cinco petistas eleitos em 2024 já tiraram licenças na Casa para manter o "giro".

Recusas

Para Pedro Lobo assumir o mandato, precisaram rejeitar posse os suplentes Acrísio Sena (PT), Walter Cavalcante (PV) e Professor Anízio (PCdoB), todos mais bem votados que o petista na eleição de 2022.

Pai presente

O plenário da Assembleia Legislativa do Ceará aprovou ontem mensagem do governador Elmano de Freitas (PT) que amplia de cinco para 20 dias a licença-paternidade concedida a servidores públicos estaduais.

Adesivaço

Juiz da 115ª Zona Eleitoral determinou que pré-candidatos a vereador do PL de Fortaleza retirem no Instagram publicações onde promovem adesivam carros com imagens de André Fernandes (PL) e Jair Bolsonaro (PL).

"Padrão"

Um dos atingidos é o vereador Inspetor Alberto (PL). Na decisão, o juiz também determina que ele retire um adesivo semelhante do próprio carro, uma Hilux. Adesivo seria maior do que o padrão autorizado pela Justiça.

CPPL 2

Um grupo de senadores virá ao Ceará nesta sexta-feira, 9, para debater a tentativa de fuga de presos registrada no último sábado na CPPL 2, em Itaitinga. Ação atende requerimento de Eduardo Girão (Novo-CE).

Foto: Reprodução Frei Tito de Alencar Lima: cearense recebe homenagens Brasil afora

50 anos sem Frei Tito

A Assembleia Legislativa realiza nesta sexta-feira, 9, a partir das 9h, sessão solene em alusão aos 50 anos da morte de Frei Tito de Alencar. Evento terá palestra do deputado Pastor Henrique Vieira, do Psol do Rio de Janeiro.

Comemoração

A Secretaria da Educação do Estado (Seduc) realiza amanhã, às 9h, a abertura do "AoGosto do Aluno", uma agenda diferenciada e diversa em atenção ao Dia do Estudante, celebrado em 11 de agosto.

Praça Verde

O evento ocorre na Praça Verde do Dragão do Mar e terá presença do governador Elmano de Freitas (PT) e da secretária da Educação, Eliana Estrela. Evento terá palestra do rapper Felipe Rima com estudantes da rede estadual.

Horizontais

A Tecer Terminais, braço operacional do Porto do Pecém, participa neste ano da 34ª edição do Congresso Aço Brasil, que tem encerramento hoje, em São Paulo. /// O congresso é o evento mais importante da cadeia do aço no Brasil, com presença de diversos atores da indústria, especialistas e líderes empresariais.