Redução de homicídios em clima de "medalha olímpica"

Foto: DivulgaçãoAscom Romeu Aldigueri DEPUTADO Romeu Aldigueri (PDT) é lider do Governo Elmano de Freitas (PT)

A redução em 5% dos homicídios registrada em julho no Ceará, divulgada ontem pelo governador Elmano de Freitas (PT) nas redes, foi comemorada como "medalha olímpica" por aliados da gestão no Estado. Na comparação com o mesmo mês de anos anteriores, o patamar de 2024 simbolizou o julho menos violento desde 2015. Entre governistas, a compreensão é de que os números ainda são graves, especialmente para um ano de eleição, mas que o novo dado marca um "novo momento" no Estado, refletindo recentes investimentos da gestão. "Os índices já são fruto do trabalho que está sendo realizado. Com mais policiais nas ruas, operações semanais, investimentos em tecnologia, viaturas e armamentos", diz Romeu Aldigueri (PDT), líder do governo na Alece.

Dedo cruzado

Entre "elmanistas", o desempenho de julho já é creditado a mudanças promovidas por Roberto Sá, indicado no final de maio para a SSPDS. A expectativa agora é de que a redução possa ser sustentada nos próximos meses.

Perspectiva

"O desafio ainda é grande, mas ter redução após meses de alta é muito positivo. Com o trabalho sério capitaneado pelo governador Elmano e o secretário Roberto Sá, a perspectiva é boa", continua Aldigueri.

Comando novo

Ainda na linha Segurança Pública, Elmano inaugura hoje, às 17h, nova sede do Comando Geral da Polícia Militar do Ceará, que passou por obras de ampliação. Evento reúne todo o alto escalão da segurança no Estado.

PL e PT

A coluna continua recebendo diariamente acusações de candidatos a vereador do PL que estariam apoiando, ainda que informalmente, coligações que incluem o PT, algo que já foi vetado pelo comando local da sigla.

Veto

O presidente do PL-CE, Carmelo Neto, reitera que coligações do tipo estão proibidas, além de uma resolução do PL que proíbe o apoio de candidatos de outros partidos onde a sigla tem candidatos. "O eleitor julgará as posições".

Vapt-vupt

Exonerado em 29 de julho da secretaria-executiva dos Povos Indígenas do Ceará, o advogado Jorge Tabajara "voltou" oficialmente ao cargo ontem, por nomeação do governador Elmano de Freitas (PT).

Foto: Junior Pio/Alece Deputado De Assis Diniz, líder do bloco do PT na Alece

Viagens voltam a pautar Alece

Viagens de Elmano de Freitas (PT) e José Sarto (PDT) voltaram a provocar polêmica na sessão de ontem da Alece. Alguns dias atrás, De Assis Diniz (PT) foi à tribuna da Casa acusar Sarto de ter passado "três anos só viajando".

Valores

Coube a Cláudio Pinho (PDT) rebater as críticas na sessão de ontem. Ele afirma que Sarto teria gastado R$ 114 mil em viagens em três anos de governo, enquanto Elmano teria investido R$ 31,4 milhões no mesmo período.

De ônibus

Diniz rebate, destacando que viagens ocorrem em busca de investimentos, com 34 protocolos já assinados. "São investimentos em que o bom senso não nos leve a imaginar que o governador vai sair daqui de ônibus ou de bicicleta", diz.

Cinema cearense



Entra hoje na grade do Cinema do Dragão do Mar o filme cearense Mais Pesado É o Céu, de Petrus Cariry. Estão no circuito do equipamento os também cearenses Estranho Caminho, de Guto Parente, Greice, de Leonardo Mouramateus, e A Filha do Palhaço, de Pedro Diógenes. Boa fase para o cinema do Estado.