Aliados de Sarto e Wagner chamam George Lima de "Padre Kelmon de Fortaleza"

Foto: João Filho Tavares VEREADOR Adail Junior (PDT)

Vereadores Adail Júnior (PDT) e Márcio Martins (União) criticaram nesta quinta-feira, 8, candidatura “surpresa” do deputado George Lima (Solidariedade) a prefeito de Fortaleza. Questionando o lançamento “de última hora”, vereadores sugeriram que a candidatura teria sido “fabricada” apenas para atacar Capitão Wagner (União) e José Sarto (PDT) na disputa.

“Eu sentindo o cheiro de um novo ‘Padre Kelmon’ em Fortaleza”, disse Adail Júnior, em referência ao candidato lançado pelo PTB à Presidência da República em 2022. À época, Kelmon foi muito acusado de ser um candidato “laranja” de Jair Bolsonaro (PL), lançado apenas para atacar Lula (PT) em debates presidenciais.

“Se lá lançaram um candidato da direita para bater na esquerda, aqui está surgindo o contrário, da esquerda para bater na direita do prefeito Sarto”, continua Adail. Neste sentido, ele destaca o fato de George já ter ocupado cargos na gestão Camilo Santana (PT), além de já ter elogiado líderes do PT cearense em diversas ocasiões.

“Se você procura o nome desse candidato no Google, só vê ele com os líderes do PT”, afirma Márcio Martins, que também questiona se a candidatura seria “para valer”. A coluna procurou George Lima sobre o caso, mas não obteve resposta até o presente momento.