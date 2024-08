Fernandes confirma vinda de Bolsonaro no primeiro fim de semana de campanha

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 29-09-2023: Visita de Jair Bolsonaro a Fortaleza no QG do André Fernandes junto com Carmelo Neto se reunem com apoiadores. (Foto: Samuel Setubal)

André Fernandes, deputado federal e candidato do PL à Prefeitura de Fortaleza, confirmou a vinda do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a Fortaleza. O ex-chefe do executivo Federal deve desembarcar na Capital no primeiro fim de semana de campanha, que começa na sexta-feira, 16.

Após anunciar uma convenção modesta, apenas com os pré-candidatos e convidados, o deputado federal sinalizou uma vinda do ex-presidente a Fortaleza no primeiro dia de campanha para um mega evento de abertura. No entanto, a data ainda é discutida internamente.

No fim de julho, à coluna, André afirmou que a expectativa do ato com Bolsonaro é “parar Fortaleza” e “soltar esse grito que está preso na garganta”.

Além de Bolsonaro, outros nomes nacionais do PL devem vir à Fortaleza para o evento. Em abril, para evento de lançamento da pré-candidatura de André, vieram a Fortaleza o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o senador Magno Malta (PL-ES), além do ex-presidente.



Por Yuri Gomes - Especial para O POVO