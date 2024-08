André abre debate provocando Wagner e fala em falta de "lealdade"

Foto: Zé Vitor/TV Band Ceará André provoca Wagner e questiona lealdade do candidato do União Brasil

Candidato do PL à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes iniciou sua participação no debate promovido pela TV Band Ceará nessa quinta-feira, 8, provocando Capitão Wagner, candidato do União Brasil a prefeito.

"Tem um candidato aqui que eu apoiei por três vezes. Ele deveria, nesse momento, estar me apoiando. Retribuir. Mas, além de não fazer isso, ainda hoje, me tem como adversário”, iniciou André em pergunta que era direcionada ao prefeito Sarto (PDT).

O deputado federal continuou sua fala questionando a lealdade de Wagner e falou que o candidato esteve ao lado de Bolsonaro por “oportunismo”.

“Já esteve no palanque do Ciro, do Elmano, do Lula e também do Bolsonaro. Estou falando do candidato Capitão Wagner, que sempre esteve ao seu lado por oportunismo. Você acha que lealdade é uma virtude importante na vida do ser humano?", indagou André ao prefeito.

O prefeito respondeu que “lealdade é a matéria prima da vida”, mas não se aprofundou na provocação de André a Wagner e preferiu citar feitos da gestão. Destacou o fato de Fortaleza ter hoje o maior Produto Interno Bruto (PIB) do Nordeste.

Wagner e André frente a frente

Capitão Wagner e André Fernandes chegaram a ficar frente a frente no debate em duas oportunidades, mas o assunto da lealdade não foi abordado novamente pelo candidato do PL. No primeiro embate o tema foi mobilidade urbana, no segundo, saúde.

Enquanto Wagner criticou o aumento na arrecadação com multas de trânsito e citou a “indústria da multa”, André prometeu acabar com multas de viseira levantada aplicadas a motoqueiros e alargar vias.

Na tréplica, Wagner alertou André que a legislação de trânsito é federal, e que André, como deputado federal, pode propor alteração da lei. O candidato do União Brasil destacou que sua esposa, Dayany, propôs a mudança da lei na Câmara dos Deputados.



Por Yuri Gomes - Especial para O POVO