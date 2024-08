Em evento evangélico, Elmano projete comprar bíblias para escolas do Ceará

Foto: Reprodução/Youtube/Apostolo Luiz Henrique Declaração de Elmano foi feita durante participação em Congresso realizado por deputado pastor

O governador Elmano de Freitas (PT) prometeu nesta quinta-feira, 8, garantir a aprovação de projeto do deputado Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos) que prevê a disponibilização de cópias da Bíblia do Cristianismo em todas as escolas da rede estadual do Ceará.

A declaração ocorreu durante participação do governador no 3º Congresso Pentecostal do Brasil, evento evangélico que ocorre entre 8 e 12 de agosto e é organizado pela Igreja do Senhor Jesus Cristo, congregação comandada pelo próprio Luiz Henrique e a esposa, a pré-candidata a vereadora de Fortaleza Bispa Vanessa Limpa (Republicanos).

“Eu estava ali do lado do Apóstolo e apareceu a Bíblia nos presídios (em referência a projeto que concede exemplares do livro sagrado em unidades prisionais do Estado). Aí olhei para ele e disse: ‘Apóstolo, a gente tem lei para garantir Bíblia nas nossas escolas?’. Aí ele disse ‘governador, o que posso dizer é que tenho um projeto’”, narra Elmano.

“E estou aqui para dizer para vocês: o projeto será aprovado, as Bíblias serão compradas e serão colocadas nas escolas do Estado”, conclui o petista. Video do momento da fala do governador, compartilhado por Luiz Henrique nas redes, dividiu opiniões, com muitas pessoas agradecendo o governador por adesão à iniciativa.

Outros internautas, no entanto, criticaram tanto o governador, por contrariar o caráter laico do Estado, quanto o próprio Luiz Henrique, por estar se alinhando a “um governo de esquerda”. O partido de Apóstolo Luiz Henrique e a esposa, o Republicanos, está hoje na base de apoio do Governo do Estado e apoia Evandro Leitão (PT) na eleição de Fortaleza.