Juiz veta pesquisa de 2º turno com Wagner em todos os cenários

Foto: SAMUEL SETUBAL/O POVO Capitão Wagner

A defesa da coligação de Evandro Leitão (PT) para a Prefeitura de Fortaleza obteve ontem decisão favorável da 115ª Zona Eleitoral de Fortaleza suspendendo parte da divulgação de uma pesquisa eleitoral realizada pelo instituto 100% Cidades Participações Ltda para a disputa da Capital. O "veto" vale, no entanto, apenas para o bloco do levantamento com projeções para um possível segundo turno, e tem como base o fato de que todos os três cenários pesquisados incluíam o candidato Capitão Wagner (União) entre uma das duas opções. Podendo ser levada ao pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), o caso ganha peso pois deve repercutir em todas as outras pesquisas realizadas na Capital.

Paridade

Segundo a decisão, a repetição do nome de Wagner fere a "paridade" em relação aos demais candidatos, criando uma sensação de que ele irá "inevitavelmente concorrer em qualquer hipótese" de 2º turno.

Embolado

Na última pesquisa do Datafolha, do final de junho, Wagner lidera com 32% das intenções de voto no cenário sem Célio Studart (PSD). Outros candidatos aparecem tecnicamente empatados na 2ª posição, dentro da margem de erro.

Repercussão

O cenário acaba se repetindo em diversos outros levantamentos, inclusive com ainda mais empates. Caso a decisão seja mantida pelo TRE, pesquisas serão obrigadas a incluir disputas entre outros colocados no 2º turno.

Cinema...

O Ceará recebe entre 7 e 13 de outubro a 3ª edição do Sinistro Fest - Festival Internacional de Cinema Fantástico do Ceará. Mostras ocorrerão no Cineteatro São Luiz, com direito a rodas de conversa e feira de economia criativa.

...Fantástico

O festival réune gêneros como Fantasia, Terror e Ficção Científica e recebeu 568 inscrições para a mostra competitiva, que irá premiar filmes nacionais e internacionais em várias categorias. Mais informações em sinistrofest.com.

Homenagem

A jornalista Joelma Leal, ombudsman do O POVO, foi homenageada ontem pelo Conselho Regional de Economia (Corecon-CE) em sessão solene na Câmara Municipal que integra comemorações do Dia do Economista, 13 de agosto.

Foto: Reprodução/Youtube/Apostolo Luiz Henrique Declaração de Elmano foi feita durante participação em Congresso realizado por deputado pastor

Elmano dará Bíblias a escolas

Ganhou destaque nacional e dividiu opiniões fala de Elmano de Freitas (PT) prometendo "comprar e colocar" Bíblias em todas as escolas estaduais do Ceará. Declaração ocorreu durante participação do petista em evento evangélico realizado em Fortaleza.

Apóstolo

A ação ocorreria por meio da aprovação de projeto do deputado Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos) que já tramita na Alece. "O projeto será aprovado, as Bíblias serão compradas e serão colocadas nas escolas", diz.

Aliados

A promessa ocorreu na noite da quinta-feira, durante abertura do Congresso Ceará Pentecostal, evento comandado por Luiz Henrique e a esposa, a pré-candidata a vereadora de Fortaleza Bispa Vanessa (Republicanos).

Horizontais

O Clube de Engenharia do Ceará (CEC) inaugurou na última semana nova sede da agremiação na Aldeota, localizada no Scopa Platinum Corporate, 11º andar. /// Especialista em sustentabilidade empresarial, a jornalista Giuliana Morrone fará palestra sobre o tema nesta segunda-feira, 12, às 8h, no La Maison.