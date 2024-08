Ombudsman do O POVO, Joelma Leal será homenageada pelo Conselho Regional de Economia

Foto: Thais Mesquita FORTALEZA, CE, BRASIL, 19.11.2021: Retrato Colunistas - Joelma Leal (Thais Mesquita/OPOVO)

A jornalista Joelma Leal, ombudsman do O POVO, será homenageada nesta sexta, 9, pelo Conselho Regional de Economia (Corecon-CE) - 8ª Região, em Sessão Solene na Câmara Municipal de Fortaleza, a partir das 18 horas.

Também receberão a comenda a economista Raquel da Silva Sales, os economistas Ricardo Antônio de Castro Pereira e Fabrício Carneiro Linhares e a professora Maria Helena Lima Sousa (in memoriam).

A solenidade faz parte das celebrações do Dia do Economista, comemorado em 13 de agosto e homenageia profissionais com trabalho relevante para a área.

Presença confirmada na cerimônia é a do presidente do Corecon-CE, Igor Lucena. A Sessão atende a um requerimento de autoria do vereador Professor Enilson.