Comissões da Alece aprovam projeto para distribuir bíblia em escolas

Foto: Reprodução/Youtube/Apostolo Luiz Henrique Declaração de Elmano foi feita durante participação em Congresso realizado por deputado pastor

Projeto de indicação do deputado Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos) que pretende distribuir bíblias em escolas da rede estadual do Ceará foi aprovado nesta terça-feira, 13, por uma série de comissões da Assembleia Legislativa. Votação ocorreu de forma unânime e em votação simbólica, em que sessão que durou apenas dois minutos.

Com isso, o projeto já pode seguir para votação no plenário nesta quarta-feira, 14. No texto, a proposta pretende incluir o ensino da Bíblia cristã como conteúdo “transversal” para o currículo estudantil de escolas estaduais do Ceará.

O próprio governador Elmano de Freitas (PT), no entanto, se comprometeu na semana passada em usar a proposta para “comprar e colocar” bíblias em escolas do Estado. Ao todo, proposta passou pelas Comissões Constituição, Justiça e Redação, de Trabalho, Administração e Serviço Público, e Orçamento, Finanças e Tributação.