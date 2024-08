Lia diz que líder do PT faz "campanha sórdida" para desqualificar Ciro

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,02.02.2024:Lia Gomes, deputada. Retorno da Assembleia com a vice- governadora Jade Romero.

Irmã do ex-ministro Ciro Gomes (PDT), a deputada Lia Gomes (PDT) foi à tribuna da Assembleia Legislativa nesta terça-feira, 13, para rebater críticas do líder do bloco do PT na Casa, De Assis Diniz (PT), contra o irmão. Segundo a deputada, falas do petista representam “campanha sórdida” que tenta desqualificar a história do irmão.

“Ciro que já foi prefeito de Fortaleza, o melhor prefeito, na época dele. Ciro que já foi governador, o melhor governador do Brasil durante todos os anos de gestão, não foi releeito porque naquela época não existia reeleição. Ciro que tem todos os projetos, tinha todos os projetos na campanha muito mais à esquerda que os projetos do PT”, disse.

“Por exemplo acabar com esse modelo econômico que só aumenta a concentração de renda do nosso País. Ciro que tem história limpa, foi ministro, gerenciou todo o Orçamento do Brasil, foi prefeito, governador, e nunca teve uma acusação de malfeito. Ciro com a biografia limpa”, continua a deputada, que chega a se emocionar em alguns momentos.

A fala de Lia ocorreu após De Assis fazer discurso comparando gestões do PT e do PDT em Fortaleza, chegando a criticar posicionamentos recentes de Ciro Gomes contra o seu partido. Na fala, De Assis chega a questionar o que o pedetista teria feito pelo Ceará e Fortaleza durante seus anos de atuação política no Estado.

Lia, no entanto, rebate: “O senhor não é tão velho assim para não lembrar, nem tão jovem para não conhecer”. Neste sentido, Lia também minimiza tese de que Ciro estaria se aproximando do bolsonarismo por ter subido no mesmo palanque que lideranças do PL durante convenções de candidatos na região do Cariri.

“Ciro tem a biografia limpa, aí agora, porque o Ciro foi para Juazeiro apoiar um candidato do União Brasil, ele é bolsonarista? Que é isso? Lula tem três ministros do União, um deles indiciado pela Polícia Federal, e está no governo do Lula. Então agora o PT é bolsonarista? Isso não passa de uma campanha para desqualificar, para silenciar, a única voz no Brasil com lucidez, que critica e apresenta uma solução. Não vão calar, Ciro vai continuar falando, que seja pros 3% dele, mas não vai se curvar diante dessa tentativa de silenciar”, afirma.