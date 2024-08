Podemos destitui comando em Fortaleza após sigla coligar com Sarto

Foto: Júlia Duarte/ OPOVO Podemos faz convenção nesta segunda-feira, 5, em Fortaleza para lançar chapa de vereadores

O comando nacional do Podemos dissolveu a comissão provisória do partido em Fortaleza após sigla coligar com o prefeito José Sarto (PDT). A decisão se deu após descumprimento do que ficou estabelecido na convenção do partido no dia 5, quando o Podemos optou por não lançar candidatura majoritária e nem coligar com outra legenda.

No entanto, dois dias depois, a comissão provisória do partido em Fortaleza coligou com a chapa do prefeito José Sarto, retificando a Ata da convenção partidária. A decisão, entretanto, violou uma resolução do partido que determina que em cidades com mais de 100 mil eleitores as deliberações municipais sejam submetidas ao comando nacional do partido com 15 dias de antecedência.

Como a resolução municipal não passou pela outorga da nacional, o processo foi considerado nulo e a comissão provisória municipal foi dissolvida. Com isso, ficou a cargo do comando estadual do partido dar sequência ao processo e, no dia 10, uma nova comissão foi construída, ratificando a Ata aprovada no na convenção do dia 5.

Dessa forma, o partido ficará neutro e sem candidato majoritário ou coligação com outra legenda. A chapa de vereadores está mantida e os postulantes têm liberdade para apoiar qualquer candidatura, com muitos inclinados ao prefeito José Sarto.

Apesar da sigla ter uma posição de neutralidade, o então presidente municipal do partido, vereador Wellington Sabóia, apresentava diversas manifestações de apoio ao prefeito. Na convenção do dia 5, a repórter Júlia Duarte, do O POVO, relatou que diversos candidatos a vereador levaram faixas com apoio explícito ao prefeito, que era esperado na convenção, mas acabou não comparecendo.

Na ocasião, o prefeito de Aracati e presidente estadual do Podemos, Bismarck Maia, destacou que era natural a expressão de apoio de candidatos a vereador a algum outro candidato majoritário, já que a posição de neutralidade permitia isso.

Bismarck ainda ressaltou que o partido é base do governador Elmano de Freitas e revelou o desejo de que o estabelecido na convenção fosse respeitado pela comissão provisória municipal, o que não ocorreu.

No site DivulgaCand 2024, do Tribunal Superior Eleitoral, no entanto, o Podemos ainda aparece como integrante da coligação do atual prefeito de Fortaleza, José Sarto.

Por Yuri Gomes - Especial para O POVO