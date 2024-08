Presidente do TJCE recebe título cidadão fortalezense nesta terça-feira

Foto: FÁBIO LIMA PRESIDENTE do Tribunal de Justiça do Ceará, Abelardo Benevides

Presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), o desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes recebe o título de Cidadão de Fortaleza na noite desta terça-feira, 13. Evento acontece na Câmara Municipal de Fortaleza, no bairro Luciano Cavalcante, às 19 horas. O projeto de decreto legislativo é de autoria do vereador Pedro Matos (Avante)

Abelardo Benevides é natural de Mombaça, município 306km distante de Fortaleza. Formou-se em Direito na Universidade Federal do Ceará em 1978 e realizou curso de pós-graduação na mesma instituição, em convênio com a Escola Superior da Magistratura do Ceará e a Fundação Paulo Bonavides.

Foi promotor de justiça da Comarca de Pedra Branca, juiz de Direito da Comarca de Ubajara e foi promovido para a Comarca de Jucás. Posteriormente para a Comarca de Tauá.

Em 1991, foi promovido para a Comarca de Fortaleza, tendo assumido a 22ª Vara Cível. Abelardo foi nomeado em 1999 pelo Tribunal Pleno para instalar a 1ª Vara de Falências de Fortaleza, onde permaneceu até a ascensão ao cargo de Desembargador.

Juiz coordenador da Propaganda Eleitoral nas eleições de 1998, foi também membro suplente e depois efetivo do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, na categoria Juiz de Direito.

Foi, ainda, vice-diretor do Fórum Clóvis Beviláqua, juiz coordenador de varas do Fórum Clóvis Beviláqua em duas gestões, juiz corregedor auxiliar do TJCE, integrante da Sexta Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, vice-presidente da Associação Cearense de Magistrados.

por Yuri Gomes - Especial para O POVO