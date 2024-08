Comissões aprovam emenda que inclui outras religiões em projeto de bíblias em escolas

Foto: Dário Gabriel/Alece Comissão da Alece aprovou por unanimidade o projeto de indicação "Bíblia nas Escolas"

Uma série de comissões da Assembleia Legislativa aprovou nesta quarta-feira, 14, uma emenda ao projeto do deputado Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos) que inclui o tema “Bíblia nas Escolas” como transversal em currículos da rede pública de ensino no Ceará. Proposta teve manifestações contrárias de aliados e opositores de Elmano de Freitas (PT).

A emenda foi apresentada pelo líder do governo na Casa, Romeu Aldigueri (PDT). Na prática, a emenda amplia o projeto original de Luiz Henrique, que era direcionado apenas à Bíblia do cristianismo, para incluir “livros e textos sagrados de religiões praticadas no Brasil” no acervo de bibliotecas das escolas da rede estadual.

A votação teve votos contrários nas comissões tanto pela opositora Dra. Silvana (PL), que contestou a inclusão de outras religiões no texto, quanto pela governista Larissa Gaspar (PT), que é vice-líder do governo na Assembleia.

Na votação inicial de admissibilidade da emenda, Larissa, Silvana Emilia Pessoa (PSDB), Pastor Alcides Fernandes (PL), Lia Gomes (PDT) e Renato Roseno (PDT) se manifestaram contra.

Agora, o projeto deverá seguir para votação no plenário da Assembleia Legislativa. Originalmente uma proposta de pouco impacto, o Projeto de Indicação ganhou nova proporção após ser respaldado publicamente por Elmano de Freitas durante participação em evento evangélico em Fortaleza.

Falando para uma plateia de evangélicos, Elmano prometeu que bíblias serão “compradas e colocadas” em escolas do Estado. Evento era comandado por Luiz Henrique e a esposa, a pré-candidata a vereadora de Fortaleza Bispa Vanessa (Republicanos). (com informações do repórter Yuri Gomes)