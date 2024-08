PT entra com pedido de resposta contra André e Sarto por associação a facções

Foto: Samuel Setubal Evandro Leitão: ação na Justiça contras Sarto e André Fernandes

A defesa da coligação de Evandro Leitão (PT) entrou ontem na Justiça Eleitoral com dois pedidos de resposta contra André Fernandes (PL) e José Sarto (PDT) por publicação de "fatos sabidamente inverídicos" nas redes. Em ambos os casos, os processos dizem respeito a acusações feitas, e depois reproduzidas nas redes sociais, pelos adversários durante debate realizado pela TV Band Ceará na quinta-feira da semana passada. No caso de Fernandes, o candidato do PL acusa Evandro de estar "ao lado do crime", porque "o PT é uma facção criminosa". Já o candidato do PDT é questionado por fala parecida, ao falar que o PT teria "entregado presídios do Ceará para as facções". Para a defesa petista, as falas tentam associar "mentirosamente" o partido a facções criminosas.

Caso antigo

Neste sentido, o PT destaca vitórias obtidas por Lula (PT) na Justiça Eleitoral ainda em 2022, quando a campanha de Jair Bolsonaro (PL) tentou relacionar o petista com a facção Primeiro Comando da Capital (PCC).

Aliás

A defesa de Evandro destaca inclusive caso semelhante ocorrido em 2020, quando o próprio José Sarto acionou Capitão Wagner (União) por situação semelhante e teve seu pedido confirmado pela Justiça.

Chumbo trocado

Pelo visto, a "guerra judicial" em torno da eleição de 2024 em Fortaleza "engrenou" antes mesmo do início oficial da campanha. Apenas ontem, foram quase dez representações entre candidatos à Prefeitura.

Bíblia I

Alece aprovou ontem projeto que inclui o tema "Bíblia nas Escolas" como parte do currículo de escolas do Estado. Originalmente pensado para a bíblia cristã, o texto recebeu emenda para recepcionar livros de outras religiões.

Bíblia II

O deputado Renato Roseno (Psol), no entanto, promete continuar questionando a norma caso o governador Elmano de Freitas (PT) envie projeto de lei sobre o tema à Casa. Inclusive levando o caso à Justiça.

Guarda neles

A Prefeitura reabre hoje o Parque Rio Branco, no Joaquim Távora, para acesso do público. Espaço recebeu investimento alto, mas importante lembrar que foi a insegurança que "espantou" população primeiro do local.

Foto: Tatiana Fortes André Fernandes, deputado estadual

Época dos títulos chega ao PL

André Fernandes (PL) recebeu ontem título de cidadão honorário de Fortaleza. Natural de Iguatu, o deputado é pré-candidato a prefeito da Capital. Homenagem de iniciativa do vereador Inspetor Alberto (PL), que já foi assessor do deputado.

Cultura

Ex-secretário de Cultura do Ceará, o professor Fabiano Piúba também foi homenageado ontem, recebendo o título de cidadão cearense. Cerimônia foi realizada na aldeia Jenipapo-Kanindé, em Aquiraz.

Regulação

Quase 40 órgãos, incluindo a Frente pelo Livre Mercado, assinam ação pela regulamentação de cigarros eletrônicos no Brasil. Para eles, o País precisa de regras claras para combater e tributar o mercado ilegal no setor.

Horizontais

Ocorre neste domingo, 18, o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), o famoso "Enem dos Concursos". No mesmo dia da prova, a Organização Educacional Farias Brito irá realizar, a partir das 20h, uma análise em tempo real das provas do concurso, que terá mais de 2,1 milhões de candidatos em disputa por 6.640 vagas.