Candidatos "dão largada" em campanha na periferia

Foto: Adobestock CAPA - ELEICOES 2024-04

Finalmente acabou a enrolação. A partir de hoje, não existe mais conversa de "pré-candidato", e todos os nove candidatos concorrendo à Prefeitura de Fortaleza já podem começar a disputar abertamente pelo voto do eleitor. Para o início da campanha eleitoral de rua, quase todas as candidaturas com maior estrutura partidária da Capital decidiram priorizar atos na periferia de Fortaleza. Quem divulgou a agenda começando mais cedo foi o prefeito José Sarto (PDT), que fará caminhada na Barra do Ceará. Depois, ele almoça no Mercado Central e termina o dia em carreata pelos bairros Bom Jardim e Siqueira. Às 8h, o candidato do PL, André Fernandes (PL) fará primeiro adesivaço no Bom Jardim, fazendo depois atos semelhantes em diversos bairros da periferia.

Pirambu

Às 8h30min, o candidato do PT, Evandro Leitão, abre a campanha com caminhada no Pirambu, alvo de investimentos na gestão Luizianne Lins (PT). À noite, ele faz carreata pelos bairros Bela Vista, Demócrito Rocha e Pici

Agenda cheia

Às 9h44min, Capitão Wagner (União) realiza adesivaço no bairro Farias Brito. De lá, ele segue para o Mercado São Sebastião e para o North Shopping Kennedy, terminando o dia com inauguração de seu comitê central, no Damas.

Gravações

Já Eduardo Girão (Novo) terá agenda pública só à noite, que ainda não teve local divulgado. Técio Nunes (Psol) também só terá agenda externa às 19h, com ato na Praça da Gentilândia. No resto do dia eles fazem gravações internas.

Sem trégua

Campanha do PT entrou ontem com várias ações na Justiça Eleitoral contra José Sarto, boa parte por uso institucional de propagandas da gestão para a campanha à reeleição do prefeito. Sim, até no feriadão não houve folga.

De cara nova

A Prefeitura de Fortaleza entregou ontem obra de requalificação do Parque Rio Branco. De fato, é outro parque. Investimentos em R$ 8 milhões com nova areninha, quadra de beach tennis, anfiteatro e academias ao ar livre.

Preocupado

Leitor da coluna, no entanto, insiste em uma ponderação: "Como será a segurança?". Morador do entorno, ele diz que o que espanta a população do local é a sensação de insegurança na região. "Trocar iluminação não basta".

Homenagem a Maria da Penha Crédito: João Filho Tavares

Maria da Penha homenageada

Completando 18 anos de vigência neste mês de agosto, a Lei Maria da Penha será homenageada hoje, às 14h30min, na sede do O POVO, com entrega da Medalha Albanisa Sarasate à própria farmacêutica Maria da Penha Fernandes.

Imprensa

O jornalista Marcelo Rech, do grupo RBS, foi reconduzido à presidência executiva da Associação Nacional de Jornais (ANJ). Diretor da Rede Gazeta, Carlos Fernando Lindenberg Neto foi reeleito presidente do Conselho de Administração.

Diretoria

Novo comando da ANJ teve ainda uma série de vice-presidentes eleitos, entre eles a presidente institucional e publisher do Grupo de Comunicação O POVO, jornalista Luciana Dummar. Diretoria para o biênio 2024-2026.

HORIZONTAIS



A cantora francesa Manu Le Prince se apresenta hoje, às 19h, no Jazz em Cena do CCBNB Fortaleza. Apresentação é gratuita e terá repertório com canções do carioca Johnny Alf, um dos pais da Bossa Nova. Esta é a primeira apresentação da cantora em Fortaleza, tocando com Tito Freitas, Ezequiel Ribeiro e Vinícius Matos.