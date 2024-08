Evandro Leitão abre campanha no Pirambu, berço do PT em Fortaleza

Foto: Reprodução: Instagram Evandro inicia campanha no Pirambu ao lado de centenas de apoiadores

Candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão deu o pontapé oficial na campanha na manhã desta sexta-feira, 16, em caminhada no Pirambu, bairro apontado como berço do PT na Capital. Ao lado da candidata a vice, Gabriella Aguiar (PSD), Evandro se disse “muito entusiasmado” e celebrou o engajamento da população.

A caminhada de Evandro contou com centenas de apoiadores e ganhou reforço do deputados federais, Luiz Gastão (PSD) e José Guimarães, líder do governo Lula na Câmara Federal, e dos deputados estaduais De Assis Diniz (PT), Guilherme Sampaio (PT), Larissa Gaspar (PT) e Danniel Oliveira (MDB). Estiveram presentes também diversos vereadores dos partidos aliados da candidatura petista.

Durante a caminhada, Evandro percorreu ruas do bairro e cumprimentou populares em casas e estabelecimentos comerciais. A agenda do candidato segue na parte da noite, às 18 horas uma carreata pelos bairros Bela Vista, Demócrito Rocha e Pici está prevista, com concentração na avenida Humberto Monte com rua Oscar Lopes.

Um encontro do candidato com apoiadores no Hotel Oásis Atlântico na parte da tarde foi previsto inicialmente, mas acabou sendo adiado. Uma carreata no bairro Vila União também chegou a ser divulgada, mas mudou de local.



Yuri Gomes - Especial para O POVO