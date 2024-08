Evandro rebate ato de Sarto na Alece: "Espetáculo deprimente"

Foto: AURÉLIO ALVES José Sarto (PDT) e Evandro Leitão (PT)

O candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão, rebateu ato comandado pela campanha do prefeito José Sarto (PDT) na manhã desta sexta-feira, 16, em frente à Assembleia Legislativa. Cercado de militantes ligados à campanha, Sarto “cobrou” por imagens de sessão da Casa onde Leitão teria se recusado a assinar a CPI do Narcotráfico.

Em diversas publicações nas redes sociais, Evandro classificou o evento como um “espetáculo deprimente” e citou inclusive a participação de “secretários e dezenas de servidores públicos municipais” no ato. “Que ganharam do prefeito ponto facultativo nesta sexta-feira”, destaca o petista.

“Sarto tenta desviar o foco do debate sobre os reais problemas de Fortaleza e sobre sua gestão desastrosa. Sarto é apontado nas pesquisas como um dos piores prefeitos do Brasil”, afirma. Neste sentido, Evandro justifica não ter assinado a CPI, afirmando que a medida era um movimento “eleitoreiro” da oposição ao governo Camilo Santana (PT)..

“Além disso, de forma covarde, omite que era deputado à época e que retirou sua assinatura dessa proposta de CPI. Por quê esconder isso, Sarto?”, destaca. “Continue fazendo suas piadas e contando mentiras na internet. Não entrarei nessas baixarias”, disse o petista, que teve agenda com caminhadas no Pirambu nesta sexta-feira.

Desde o início do período pré-eleitoral, o prefeito José Sarto e aliados do PDT têm cobrado Evandro sobre sua recusa em assinar, ainda em 2018, uma CPI para investigar facções criminosas ligadas ao narcotráfico em Fortaleza. À época, Evandro atuava como líder do governo Camilo Santana na Assembleia Legislativa.