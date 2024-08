Justiça derruba vídeo de sessão da Alece por falas de Evandro e vice

Foto: Josy Kreissl/Divulgação Evandro Leitão e Gabriella Aguiar

A juíza Elizabeth Santos Vale Rodrigues, da 113ª Zona Eleitoral de Fortaleza, deferiu liminar nesta sexta-feira, 16, determinando que o Youtube retire do ar a transmissão da sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Ceará realizada no último dia 1º de agosto.

A decisão segue pedido do União Brasil e tem como base momento em que a deputada Gabriella Aguiar (PSD) discursa na tribuna destacando ter sido escolhida pelo PSD para concorrer à Prefeitura de Fortaleza como vice da chapa do também deputado Evandro Leitão (PT).

“Acreditamos no projeto do pré-candidato Evandro para Fortaleza e para os fortalezenses”, diz a deputada, sendo respondida por Evandro logo em seguida. “Vamos encantar, levando a verdade, levando as nossas propostas, fazendo com que os fortalezenses e as fortalezenses possam conhecer a Gabriela Aguiar, o Evandro Leitão”, diz o petista.

Apesar de não ocorrer qualquer pedido explícito de votos no caso, a juiza afirma que o episódio ocorreu durante o período pré-eleitoral e que envolveria "a utilização de bem público (prédio da Alece) para exaltar a pré-candidatura dos representados", afirma. Por conta disso, a magistrada determina a remoção do conteúdo e fixa multa diária de R$ 5 mil para cada dia de descumprimento.

A decisão, no entanto, ocorre apenas em caráter liminar, sem julgamento do mérito em si. Neste sentido, a juíza abre o prazo de cinco dias úteis para a manifestação de Evando Leitão e Gabriella Aguiar sobre o caso. O curioso é que o caso cita apenas os dois, embora a ordem seja direcionada ao Google, proprietária do Youtube, e envolva a conta da Alece na plataforma.