Sarto inicia campanha cobrando vídeo de Evandro na Alece

Foto: Reprodução: Instagram Sarto inicia campanha na Barra do Ceará

Prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) deu largada no primeiro dia oficial de campanha com uma caminhada pela orla da Barra do Ceará. Com o óculos Juliet na cabeça e na companhia do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), Sarto cumprimentou apoiadores e percorreu parte da orla na manhã desta sexta-feira, 16.

Além de Roberto Cláudio, estiveram presentes na caminhada os vereadores Adail Júnior (PDT) e Kátia Rodrigues (PDT), o deputado federal André Figueiredo (PDT) e o vice-prefeito e candidato ao mesmo cargo, Élcio Batista (PSDB).

Após a passagem pela Barra do Ceará, o prefeito foi para a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), participar de um “abraço coletivo” junto com a militância ao prédio do legislativo cearense.

O objetivo do ato é cobrar a divulgação do vídeo da sessão que tratou da “CPI do Narcotráfico”, onde Evandro Leitão (PT) teria se recusado a investigar facções criminosas no Estado por temer a segurança de sua família.

A agenda do prefeito segue na parte da tarde e se estende até a noite desta sexta-feira. Às 12 horas, Sarto almoça no mercado São Central com lideranças políticas e apoiadores. A partir das 18 horas o prefeito participa de carreata pelos bairros Siqueira e Bom Jardim, onde também deve estar presente na inauguração do comitê do vereador Didi Mangueira (PDT).