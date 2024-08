Wagner inicia campanha na madrugada com adesivação em seu comitê

Foto: Reprodução: Instagram Wagner incia atos de campanha logo nas primeiras horas do dia

Capitão Wagner (União Brasil) não perdeu tempo e iniciou sua campanha logo nas primeiras horas desta sexta-feira, 16. Na madrugada, o candidato adesivou carros em seu comitê, no bairro Damas, e seguiu para outros pontos da cidade, onde apoiadores aguardavam para adereçar seus veículos.

Adesivações ocorreram com a presença de candidatos a vereador pelo União Brasil, partido de Wagner. “Bora adesivar porque já passou da meia noite do dia 16, se o carro não está adesivado, está errado. “Borrifadorzim” com água e detergente, não tem solução melhor”, disse Wagner.

A agenda do candidato segue ao longo do dia, no fim da manhã um “adesivaço” está marcado no bairro Farias Brito, na avenida Bezerra de Menezes com Padre Ibiapina. Logo após, Wagner caminha no Mercado São Sebastião.

Na parte da tarde o candidato tem agenda interna, para gravação de peças de campanha. Após as gravações, Wagner participa de outro adesivaço, dessa vez no bairro Presidente Kennedy. O primeiro dia de campanha do ex-deputado federal encerra com a Inauguração oficial do seu comitê central de campanha, na avenida João Pessoa.

Por Yuri Gomes - Especial para O POVO