Eduardo Girão (Novo) não terá direito a qualquer espaço no horário eleitoral

Foto: Matheus Souza FORTALEZA, CE, BRASIL, 03-08-2024: Convenção do candidato a prefeito de Fortaleza Eduardo Girão (Matheus Souza/Especial para O povo)

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) realizou nesta segunda-feira, 19, reunião de distribuição do temo de cada coligação para o Horário Eleitoral Gratuito de propaganda em Rádio e TV. Ao todo, seis dos nove candidatos à Prefeitura de Fortaleza terão direito a espaço na programação, com Evandro Leitão (PT) levando a maior “fatia” do tempo.

Não terão direito a qualquer espaço no Horário Eleitoral, no entanto, candidaturas de partidos que não possuíam ao menos cinco parlamentares no Congresso Nacional antes da data limite estipulada pela Justiça Eleitoral para o cálculo.

Com isso, o candidato Eduardo Girão, apesar de ser um dos três representantes do Ceará no Congresso Nacional, não deverá ter acesso a nenhuma cota do espaço em rádio e TV. Ao lado dele estão Chico Malta (PCB) e Zé Batista (PSTU), também “sem tempo”.

Distribuição do tempo de propaganda eleitoral gratuita dos candidatos em Fortaleza:

Evandro Leitão (PT): 5m02s95ms e 1479 inserções

André Fernandes (PL): 1m58s66ms e 581 inserções

Capitão Wagner (União Brasil): 1m14s76ms e 367 inserções

José Sarto (PDT): 1m01s59ms e 301 inserções

Técio Nunes (Psol): 25s37ms e 125 inserções

George Lima (Solidariedade): 17s68ms e 87 inserções

Chico Malta (PCB): Sem tempo

Eduardo Girão (Novo): Sem tempo

Zé Batista (PSTU): Sem tempo