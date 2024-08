"Gabriel Economia": vereador do Psol brinca com declaração "bilionária" de bens

Foto: FÁBIO LIMA Gabriel Aguiar, vereador, em protesto contra a realização do Fortal em área verde próxima ao aeroporto

Vereador de Fortaleza e candidato à reeleição, Gabriel Biologia (Psol) brincou com o erro na sua declaração de patrimônio no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que fez o parlamentar virar notícia nacional por supostamente ter R$ 181 bilhões: “Eu venho aqui apresentar um outro Gabriel Biologia que você não conhece, o Gabriel Economia”.

Um erro no preenchimento das informações pela comissão eleitoral do Psol Fortaleza junto ao TSE fez com que toda a “confusão” tivesse início. O parlamentar, aliás, destacou que o erro de digitação não foi seu e que se tivesse todo esse patrimônio estaria fazendo projetos para alavancar o ambientalismo popular.

Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram nesse domingo, 18, o “vereador de bilhões” fez piada com a situação, afirmando que o “vazamento” do suposto patrimônio teria se dado por um desentendimento com os bilionários Mark Zuckerberg e Jeff Bezos. O montante faria o vereador ser o quarto mais rico do mundo, atrás apenas de Elon Musk, Zuckerberg e Bezos.

“Muitas pessoas me mandaram o link de uma matéria divulgando infelizmente meu real patrimônio. Eu tive problemas pessoais com outros bilionários do ramo empresarial, inclusive gente conhecida e tenho dedicado os últimos anos a superar principalmente o Mark (Zuckerberg) e o Jeff (Bezos)", ironizou o parlamentar.

O vereador aproveitou para apresentar projetos que faria caso tivesse o patrimônio de R$ 181 bilhões a disposição, como distribuição de placas solares, ônibus elétricos e sem emissão de carbono, limpeza das praias e plantio de árvores.

O real patrimônio de Gabriel Biologia é de R$ 236.352,48, sendo R$ 181.750,00 referente a 1/4 de apartamento no bairro Jacarecanga. Imóvel esse causador do desalinhamento na declaração, ocorre que, ao enviar a declaração incluindo o apartamento de propriedade do pai de Gabriel, atualmente ocupado pelo vereador, a comissão eleitoral do Psol incluiu no texto a data "31.12.20", resultando no valor exorbitante. Além do apartamento, Gabriel tem R$ 54.602,48 em uma poupança do Banco do Brasil.

Por Yuri Gomes - Especial para O POVO