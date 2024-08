Juiz revê liminar e libera pesquisa AtlasIntel com "empate quádruplo" em Fortaleza

Foto: Montagem O POVO Pesquisa que tinha sido suspensa por liminar foi "liberada" nesta segunda-feira

O juiz Victor Nunes Barroso, da 115ª Zona Eleitoral de Fortaleza, decidiu nesta segunda-feira, 19, contra representação apresentada pelo União Brasil contra pesquisa eleitoral realizada pelo Instituto AtlasIntel e que seria divulgada no último dia 8 de agosto.

Na prática, a decisão também derruba liminar deferida anteriormente pelo juiz que impedia a divulgação da pesquisa. Levantamento mostrava André Fernandes (PL) com 22,8%, Evandro (PT) com 22,5%, Sarto (PDT) com 22,24% e Capitão Wagner (União) com 19,8%.

Com margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, todos os quatro estariam empatados. Depois aparecem Técio Nunes (Psol), com 2%, Eduardo Girão (Novo), com 1,8%, Haroldo Neto (UP), com 0,8%, e Zé Batista (PSTU), com 0,7%.

Em ação apresentada no início do mês, o União Brasil questionava diversos pontos da pesquisa, como erro no cálculo do tamanho da amostra, erro na distribuição amostral de eleitores em Fortaleza e ausência de questionário completo, entre outros.

Inicialmente, o juízo acabou concordando com alegações iniciais do União Brasil, determinando liminarmente a suspensão da divulgação da pesquisa. Na análise do mérito, no entanto, o magistrado destacou rejeitou as acusações, destacando julgamento sobre caso parecido já realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA).