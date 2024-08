Milionários na urna: quem são os 20 candidatos mais ricos do Ceará

Foto: AndrzejRostek/Adobe Stock Foto de cédulas de cem reais.

As eleições municipais são sinônimo de uma vasta variedade de candidatos, do grande empresário ao assalariado. No pleito de 2024 alguns milionários vão às urnas e a coluna separou os 20 candidatos mais ricos do Ceará, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Juntos, eles somam um patrimônio de mais de R$ 298 milhões.

Quem lidera a lista é João Barroso (PSDB), candidato à Prefeitura de Itapipoca, na região Norte do Ceará, Barroso é empresário do ramo da construção civil e foi prefeito do município por três mandatos. O patrimônio de Barroso é de mais de R$ 63 milhões, entre os bens estão veículos, apartamentos e terrenos em Itapipoca e Fortaleza, dinheiro em espécie e aplicações financeiras.

A maior parte do patrimônio de João Barroso, no entanto, vem do crédito junto a empresas, R$ 44,3 milhões. Os bens do candidato mais que duplicaram em quatro anos, em 2020 o patrimônio declarado pelo ex-prefeito foi de R$ 25,9 milhões, um crescimento de cerca de 143%.

Eduardo Girão (Novo), senador e candidato a prefeito de Fortaleza é quem aparece em seguida, com patrimônio estimado em R$ 48,1 milhões. Entre os bens do candidato estão apartamentos; veículos; quotas de capital; aplicações financeiras e fundos de investimento, além de depósitos bancários em contas no exterior e outros. Em sua primeira eleição, em 2018, Girão declarou cerca de R$ 36,3 milhões.

Completa o top 3 o candidato a vereador de São Gonçalo do Amarante, Arnaldo Forte (União Brasil). O empresário foi vice-prefeito da cidade entre 2017 e 2020 e era secretário de Esportes do município até março deste ano. Com patrimônio avaliado em R$ 39,1 milhões, o montante representou um aumento em relação aos R$ 27,4 milhões declarados em 2020. A maior parte dos bens do candidato é composta por terrenos nas cidades de Caucaia, Fortaleza e São Gonçalo do Amarante.

Ganha destaque também a candidata a vice-prefeita de Fortaleza, Silvana Bezerra (Novo). Com patrimônio de R$ 24,2 milhões, ela aparece na quarta colocação entre os postulantes mais ricos do Ceará. A maior parte da fortuna da viúva do ex-governador Adauto Bezerra vem de aplicações financeiras.

Silvana e Girão formam a “chapa de milhões”, com o patrimônio somado dos dois girando em torno de R$ 72,3 milhões. A candidata é seguida pelo prefeito e candidato à reeleição em Maracanaú, Roberto Pessoa (União Brasil), que tem patrimônio estimado em R$ 13,8 milhões, um crescimento de R$ 670 mil em relação a 2020.

A lista é complementada com candidatos a vereador e prefeito de outros 11 municípios cearenses. Entre os nomes que formam o “top 20” estão o dos deputados estaduais Cláudio Pinho (PDT) e Oscar Rodrigues (União Brasil), postulantes a prefeito em São Gonçalo do Amarante e Sobral, respectivamente.

Confira a lista dos 20 candidatos mais ricos do Ceará

1) João Barroso (PSDB) - Itapipoca - Prefeito - R$ 63 milhões

2) Eduardo Girão (Novo) - Fortaleza - Prefeito - R$ 48,1 milhões

3) Arnaldo Forte (União) - São Gonçalo do Amarante - Vereador - R$ 39,1 milhões

4) Silvana Bezerra (Novo) - Fortaleza - Vice-prefeita - R$ 24,2 milhões

5) Roberto Pessoa (União) - Maracanaú - Prefeito - R$ 13,8 milhões

6) Prof. Luiz Damião (Progressistas) - Canindé - Vereador - R$ 12,4 milhões

7) Salviano (PDT) - Potengi - Prefeito - R$ 10,3 milhões

8) Bel Júnior (Progressistas) - Senador Sá - Prefeito - R$8,9 milhões

9) Sá (PSB) - Iguatu - Prefeito - R$ 8,5 milhões

10) Tomás Figueiredo (MDB) - Santa Quitéria - Prefeito - R$ 7,8 milhões

11) Cláudio Pinho (PDT) - São Gonçalo do Amarante - Prefeito - R$ 7,8 milhões

12) Dra. Fátima Abreu (PL) - Caucaia - Vereador - R$ 7,4 milhões

13) Chico do Jeová (Republicanos) - Senador Pompeu - Vereador - R$ 7,1 milhões

14) Wilsin Madeiro (PSB) - Monsenhor Tabosa - Vice-prefeito - R$ 7 milhões

15) Oscar Rodrigues (União) - Sobral - Prefeito - R$ 6,8 milhões

16) Carlos do Calisto (PSB) - Sobral - Vereador - R$ 6,1 milhões

17) Rogério Emanuel (Republicanos) - Massapê - Vereador - R$ 5,5 milhões

18) Zé Abner (Progressistas) - Jaguaribe - Prefeito - R$ 5,3 milhões

19) Coronel Bezerra (PL) - Fortaleza - Vereador - R$ 4,7 milhões

20) Neto Basto (Progressistas) - Canindé - Vereador - R$ 4,6 milhões

Por Yuri Gomes - Especial para O POVO