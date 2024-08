MP Eleitoral pede cassação de registro de candidato em Fortaleza

Foto: FERNANDA BARROS Chico Malta (PCB)

A promotora eleitoral Sandra Viana Pinheiro entrou com ação pedindo o indeferimento da candidatura de Chico Malta (PCB) à Prefeitura de Fortaleza. Em impugnação apresentada junto ao pedido de registro de candidatura de Malta à Justiça Eleitoral, o MP afirma que o candidato "não está quite com a Justiça Eleitoral". Neste sentido, o órgão destaca "irregularidade na prestação de contas" da candidatura do PCB ao Governo do Ceará na eleição de 2022. Naquele ano, candidatura de Chico Malta a governador teve contas declaradas "não prestadas" pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), uma vez que o partido não constituiu advogados para o processo. Ele é o primeiro candidato a ter o registro de candidatura questionado na eleição de Fortaleza.

"Impugnado"

Diferente do que muita gente pensa, "impugnar" não é sinônimo de "indeferir", mas sim de "contestar". Ou seja, Chico Malta já é considerado "impugnado". Ele, no entanto, ainda poderá se defender e ser julgado no caso.

Pesquisa

Caiu ontem liminar que impedia divulgação de pesquisa AtlasIntel, de 8/8, que mostrava André (PL) com 22,8%, Evandro (PT) com 22,5%, Sarto (PDT) com 22,24% e Capitão Wagner (União) com 19,8%

Absurdo

Uma agente da AMC foi atropelada na madrugada do último domingo, 18, durante uma blitz da Autarquia na avenida Silas Munguba. O condutor não prestou socorro e ainda tentou fugir, mas foi detido por agentes de segurança.

Cobrança

O Sindicato dos Servidores do Município de Fortaleza (Sindifort) afirma que não é o primeiro caso do tipo, e cobra procedimentos de segurança para servidores. A agente da AMC sofreu lesões leves e está hospitalizada.

Dia do Soldado

A 10ª Região Militar do Exército realiza, de hoje até o próximo domingo, uma agenda de atividades comemorativas em alusão ao Dia do Soldado. Agenda começa hoje, às 17h, com homenagem no plenário da Alece.

10ª RM

Na sexta-feira, 23, será realizada, às 9h, solenidade militar alusiva ao Dia do Soldado no comando da 10ª Região Militar. Fechando a agenda, o Iguatemi Bosque recebe neste fim de semana uma exposição de material militar

Foto: AURÉLIO ALVES Evandro Leitão (PT)

PT domina Horário Eleitoral

O TRE-CE definiu ontem a distribuição do tempo de candidatos à Prefeitura de Fortaleza no Horário Eleitoral gratuito. Coligação Evandro Leitão (PT) lidera com ampla vantagem das demais, com direito a 5m02s95ms diários.

Inserções

Maior vantagem para Evandro ocorre nas inserções curtas que podem ser divulgadas no meio da programação. Neste ponto, Evandro terá direito a 1479 inserções, seguido por 581 inserções de André Fernandes (PL).

Sem tempo

No polo oposto, não terão direito a nenhum tempo no espaço os candidatos Eduardo Girão (Novo), Chico Malta (PCB) e Zé Batista (PSTU), após partidos não atingirem número de representação mínimo no Congresso.

Horizontais

O IJCPM, braço social do grupo que administra os shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy, realiza amanhã, das 9h às 11h30min, a ação "Ocupa Lagoa", que reunirá 50 jovens atendidos pela instituição em debates sobre sustentabilidade, apresentações artísticas e apresentações culturais e artísticas.