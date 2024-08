Câmara de Fortaleza e Assembleia prestam homenagens a Silvio Santos

Foto: CELSO JUNIOR/AE Foto de arquivo de 04/04/2002 do apresentador Silvio Santos durante a entrega do Troféu Imprensa, nos estúdios da emissora de televisão SBT, em Osasco, na Grande

Duas principais Casas Legislativas do Ceará, a Assembleia Legislativa do Ceará e a Câmara Municipal de Fortaleza realizaram nesta terça-feira, 20, uma série de homenagens ao empresário e apresentador Silvio Santos, falecido no último sábado, 17.

Na Assembleia Legislativa, deputados prestaram um minuto de silêncio em alusão à morte do comunicador. Autor da proposta, Sargento Reginauro (União) destacou o ato como justa homenagem ao "maior comunicador da história da televisão brasileira".

É algo inédito, na TV do mundo inteiro, um apresentador ficar de 8h até às 21h, apresentando os mais diversos programas de TV, como foi Silvio Santos nos domingos que alegraram a família brasileira. O acompanhei enquanto criança, enquanto jovem, vi minha mãe acompanhá-lo até próximo da sua partida, porque era encantada com a capacidade dele e seu carisma de se comunicar com as pessoas”, disse.

Na Câmara Municipal, vereadores aprovaram requerimento do vereador Adail Júnior (PDT) propondo uma nota coletiva de pesar pela morte de Silvio Santos. O requerimento prevê o envio de comunicado oficial do Legislativo à esposa de Silvio Santos, Iris Abravanel, e de suas filhas.