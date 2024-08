Campanha de Sarto recebe doação de R$ 1 mi do irmão de Roberto Cláudio

Foto: Divulgação Irmão de ex-prefeito foi primeiro grande doador da campanha pedetista

Suplente de Cid Gomes (PSB) no Senado Federal e irmão do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), o empresário Prisco Bezerra (PDT) fez o primeiro grande repasse para a “largada” da campanha à reeleição do atual prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT).

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o irmão do ex-prefeito já confirmou doação de R$ 1 milhão para a campanha pedetista. Dados sobre a primeira prestação de contas dos candidatos à Prefeitura de Fortaleza começaram a ser disponibilizados pela Justiça Eleitoral na manhã desta quinta-feira, 21.

Até agora, a doação de Prisco Bezerra foi a única receita declarada pela campanha à reeleição do prefeito. Apesar disso, a expectativa é de que o PDT também faça grandes repasses do Fundo Eleitoral a Sarto, uma vez que Fortaleza é a principal capital administrada hoje pelo partido.