"Promoção pessoal": Publicidade de Sarto vira alvo de adversários

A juíza da 113ª Zona Eleitoral de Fortaleza deferiu ontem liminar pedida pelo PL de Fortaleza para determinar a remoção de vídeo publicado pelo prefeito José Sarto (PDT) no Instagram. Nas imagens, Sarto e o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) correm por uma série de obras das gestões do PDT em Fortaleza, como a reforma de praças e postos de saúde. O vídeo foi publicado em "resposta" ao adversário Capitão Wagner (União), que divulgou dias antes uma gravação correndo e mostrando problemas da cidade. A ação, no entanto, não é a única que questiona conteúdos do "Sarto prefeito" divulgados pelo "Sarto candidato" nas redes. Apenas nos últimos meses, advogados do PT, do União e do Novo também apresentaram quase uma dezena de outras ações semelhantes.

Privilégios

Para eles, linha entre a divulgação de ações e a promoção pessoal de Sarto é tênue. No pedido deferido ontem, o PL destaca que gravações envolviam áreas de acesso restrito a outros candidatos, como o interior de escolas.

"Natural"

Procurada pela coluna, a campanha de José Sarto classificou o uso de obras municipais em sua campanha como "natural". "É uma prestação de contas. Sarto vai ser avaliado pelo eleitor pelas promessas que cumpriu", diz.

Resposta

"Adversários estão incomodados com isso porque não têm o que mostrar. Mas há também uma estratégia por trás, que é evitar o debate sobre a cidade (...) o que se vê é uma tentativa de nacionalizar, polarizar a campanha".

Estrutura

Elmano enviou ontem à Alece mensagem que dá status de secretário para assessores especiais da Vice-Governadoria. Alegação da proposta do governador é de dar mais autonomia para a pasta.

Ringue

A 115ª Zona Eleitoral condenou o candidato do União Brasil, Capitão Wagner (União), por campanha antecipada em vídeos do ato que lançou sua pré-candidatura a prefeito. Ação é da coligação do PT e gerou multa de R$ 5 mil.

Aliado

Evento ocorreu em 7 de junho e uniu lideranças do União Brasil, como o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Frase do gestor, de que Wagner faria em Fortaleza "o que estamos fazendo em Goiás", foi destacada.

Base rebate cobrança de Sarto

Veio do deputado Osmar Baquit (PDT) a mais dura resposta, até agora, de aliados de Evandro Leitão (PT) contra cobrança feita por José Sarto (PDT) ao petista por ele ter rejeitado assinar a CPI do Narcotráfico em 2018.

Debate..

Desde o início do ano, aliados de Sarto vem cobrando vídeos da sessão da Alece com a fala de Evandro. Ontem, Baquit levou o tema à tribuna e lembrou que o próprio pedetista pediu para retirar assinatura da CPI.

...sem fim

"Por que retirou? Estava com medo?", diz Baquit. Vários outros deputados corroboraram com a fala do colega. Aliados de Sarto, no entanto, reforçam ausência de resposta sobre vídeo da sessão.

Horizontais_

