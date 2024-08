Financiamento: Quem paga a "largada" da campanha em Fortaleza

A Justiça Eleitoral começou ontem a divulgar as prestações de contas dos candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Até agora, maior parte das campanhas recorreram a doações de pessoas físicas para financiar a "largada" no período eleitoral. Entre os candidatos que já declararam gastos ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), lidera por ampla margem o prefeito José Sarto (PDT), que recebeu doação em R$ 1 milhão do empresário Prisco Bezerra, irmão do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) e suplente de Cid Gomes (PSB) no Senado Federal. Por conta do repasse, Prisco ocupava até ontem inclusive o posto de maior doador eleitoral do Brasil, empatado apenas com a empresária Francine Prado Kallas, que doou R$ 1 milhão para a direção estadual do PSD de São Paulo.

Próprio bolso

A segunda campanha com o maior volume já declarado de receitas em Fortaleza é a de Eduardo Girão (Novo), com R$ 77 mil. Todo o recurso é proveniente de três repasses feitos pelo próprio senador à campanha.

Amigos

Terceira é Capitão Wagner (União), somando R$ 58,5 mil, a maior parte de repasses da esposa Dayany Bittencourt, em R$ 20 mil, e dos deputados Felipe Aguiar (União), em R$ 20 mil, e Sargento Reginauro (União), em R$ 10 mil.

No aguardo

Sistema do TSE mostrava até ontem apenas um outro registro, de uma doação em R$ 100 feita pelo vereador Julierme Sena (PL) a André Fernandes (PL). Evandro Leitão (PT) não registrava qualquer declaração de receitas.

Fundão

Apesar do início marcado por doações de "CPF", a tendência é de que a maior parte do financiamento de campanhas ocorra pelo Fundo Eleitoral, especialmente pelo peso de Fortaleza no cenário local.

Questão

de raça

A Justiça Eleitoral está intimando candidatos que "mudaram de raça" nas últimas eleições. A ideia é que eles optem por apenas uma declaração, que passe a ser a "definitiva".

Mudança

Um dos casos citados é o do vereador Michel Lins (PRD), que se autodeclarou branco na eleição de 2016. Neste pleito, no entanto, o parlamentar consta como "pardo" na Justiça Eleitoral.

PGJ visita sede do O POVO

O procurador-geral de Justiça do Ceará, Haley Filho, realizou ontem visita institucional ao Grupo de Comunicação O POVO, na avenida Aguanambi. Ele, a secretária-geral Juliana Cronemberger e a assessora de Desenvolvimento Institucional, Daniele Carneiro, conversaram com a jornalista Luciana Dummar, presidente do O POVO.

Tecnologia

Em entrevista após o encontro, Haley destacou iniciativas recentes de transformação digital do órgão, como o desenvolvimento de ferramentas de Inteligência Artificial de olho em "poupar" trabalho de promotores e procuradores.

Eleição 2024

Nas eleições, por exemplo, o MPCE já utiliza "robôs" que cruzam dados de candidaturas com listas de inelegibilidade de Tribunais de Contas. Tecnologia já tem ampliado atuação do órgão contra registros irregulares.

Horizontais_

Eduardo Girão (Novo) inaugura hoje à noite o Comitê Central da campanha, na avenida Antônio Sales 165. /// O Sindicato dos Músicos do Ceará comanda na próxima segunda-feira, 26, audiência pública na Alece para discutir nova lei que pretende atualizar regras do couvert artístico em bares e restaurantes do Ceará.