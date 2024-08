Deputada propõe reconhecimento da jandaia-verdadeira como Patrimônio Natural do Ceará

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 31-07-2024: Área do Barroso surgiu uma população de pássaro Jandaia, pássaro da família dos periquitos/papagaios. Ave rara para o Ceará, que estava quase considerada extinta. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

A deputada estadual Larissa Gaspar (PT) apresentou projeto de lei que propõe o reconhecimento da jandaia-verdadeira (Aratinga jandaya) como Patrimônio Natural do Estado. A iniciativa visa proteger a espécie, que está em risco de extinção, conforme a Lista Vermelha da Fauna do Ceará de 2022

A jandaia-verdadeira é uma espécie histórica do Ceará, presente inclusive na obra “Iracema”, do escritor José de Alencar. No entanto, a sua população sofre um declínio devido à captura e exploração no século 19, o que torna urgente ações de conservação.

O projeto prevê que o poder público do Estado e toda a sociedade cearense devem promover a proteção da espécie, evitando atividades que possam prejudicar a ave e seu habitat.

A proposta estabelece ainda a divulgação do status de Patrimônio Natural em publicações turísticas e a articulação junto a entidades científicas para o estudo e sensibilização da população sobre a importância da preservação da espécie. A proposta segue para discussão e votação na Assembleia Legislativa.

"Reconhecer a jandaia-verdadeira como Patrimônio Natural do Ceará é um passo fundamental para garantir a proteção dessa espécie tão representativa do nosso estado. É uma forma de preservar a nossa fauna e cultura, assegurando um meio ambiente saudável para as próximas gerações", afirma a deputada Larissa Gaspar, autora do projeto.

Por Yuri Gomes - Especial para O POVO