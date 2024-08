Eduardo Girão vira candidato que mais investe recursos próprios do Brasil

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 22-08-2024: Inauguração do Comitê Oficial do Eduardo Girão com a presença dos apoiadores. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

O senador Eduardo Girão (Novo) realizou na última terça-feira, 20, nova transferência em R$ 223 mil para sua campanha à Prefeitura de Fortaleza. Com isso, o candidato atingiu a marca de R$ 300 mil arrecadados por meio de recursos próprios para a disputa.

Com isso, dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontam o senador cearense como o candidato que mais investiu, até agora, dinheiro do próprio bolso em sua campanha eleitoral. Girão é Além dos recursos próprios, Girão também recebeu repasse de R$ 35 do Diretório Estadual do Novo no Ceará.

No ranking do TSE, o cearense é seguido na segunda colocação por Adilson Amadeu (Podemos), que investiu R$ 215 mil na própria campanha para vereador de São Paulo.

A informação tem base em prestações de contas feitas pelo candidato à Justiça Eleitoral. O TSE vem tornando as informações públicas deste a última quarta-feira, 21. Eduardo Girão inaugurou seu comitê central, no Joaquim Távora, nesta quinta-feira.